EV100 avaüritus rõõmustab matkahunte

30. märts 2017

EV100 juubeliperiood algab 16. aprillil, mil matkatakse kunagisel Eestimaa ja Liivimaa kubermangu piiril ning selle lähistel. Ida-Virumaal stardivad rahvamatkad Rannapungerjalt ja Peressaarest. Mõlemad jõuavad Avinurme, kus väsinud retkelisi kostitatakse supi ja kultuuriprogrammiga.

16. aprillil tähistatakse 100 aasta möödumist eestlaste asualade ühendamisest ja Eestimaa kontuuri tekkest.

“Sada aastat tagasi ühendati eestlaste asuala esimest korda ajaloos ametlikult meie maaks. Rahvamatk on parim viis selle ajaloofakti teadvustamiseks reaalse ühise kogemuse kaudu, mille annab matkamine selle maa eri paigus,” ütles EV100 suursündmuste juht Margus Kasterpalu.

Esimesed registreerunud

Ida-Virumaal on rahvamatkaks kaks marsruuti: üks algab Rannapungerjalt, teine Peressaarest. Mõlema finiš on Avinurmes, mis oli Liivimaa kubermangu idapoolseim osa Põhja-Eestis.

Kuigi suurem teavituskampaania algab aprillist, on end juba rahvamatkale registreerinud ettevõtja ja Kiviõli volikogu liige, endine riigikogu saadik Kaja Kreisman. “EV100 on niivõrd oluline sündmus, et kohe alguses on õige aeg selle tähistamisega pihta hakata,” põhjendas ta.

Kreisman valis Rannapungerjalt startiva rahvamatka, sest selle marsruut on pikem ja huvitavam kui Peressaarest algav teekond. Alguses mööda Peipsi piiri kulgev retk läbib Lohusuus nii vene kui ka eesti küla, jätkub Avijõega rööbiti ülesvoolu mööda Avinurme maanteed ja lõpeb metsasemate aladega.

Aastaid mägedes matkanud Kreisman tunnistas, et see rohkem kui kahekümne kilomeetri pikkune rada on temale isegi liiga lihtne. Samas ei pea ta end nii hea ettevalmistuse ja tervisega matkajaks, et ühineda seiklussportlastega, kes läbivad Eestimaa ning Liivimaa kubermangu piiri, mis kulgeb Peipsi rannalt Läänemere kaldale looduslikult rasketes tingimustes.

Ekstreemmatkajate grupid peavad ületama jõgesid ja kraave, minema läbi soo ning liikuma kummipaatidega mööda jõge. Tänu kaasaskantavatele GPS-seadmetele on võimalik jälgida nende liikumist virtuaalsel kaardil, kus matkajate edenemise järgi maastikul kustutatakse Põhja- ja Lõuna-Eestit eraldanud piirjoon. Virtuaalset kaarti saab jälgida ETV ekraanilt ja EV100 kodulehelt.

Noored taidlejad

Seevastu rahvamatkadel liigutakse teid mööda ja sinna on üle Eesti oodatud kuni 3000 huvilist, kes saavad valida üheksa sihtkoha ja 18 eri pikkuses marsruudi vahel. Ida-Virumaal on kõigi retkeliste kogunemispunkt Avinurme kultuurikeskus, kus saabujaid ootavad ees soe supp ja kultuuriprogramm. Huvilistele on avatud kirik, elulaadikeskus ja puiduait.

“Paneme programmi veel kokku, aga matkajaid me üle ei koorma − nad on kindlasti väsinud,” ütles valla kultuurijuht Toomas Tikerperi, kelle sõnul on Avinurme oodata ligi 400 profi- ja rahvamatkajat.

“Matkad stardivad kell 12 ja meie oleme kella neljaks valmis. Kuna on noorte kultuuriaasta ning noorte laulu- ja tantsupeo aasta, oli korraldajate palve näidata noori ja nende tegemisi. Eeskavas näeb nii noorte puhkpillimängu, rahvatantsu, koorilaulu kui ka etlemist,” tutvustas Tikerperi.

Avinurme kultuurikeskuses saab jälgida ERRi otseülekannet EV100 avaüritusest. Õhtu lõpeb lõkke süütamisega nagu ka mujal Eestis.

Avasündmus sünnib riigikantselei, MTÜ Spordiürituste Korraldamise Klubi, Eesti laulu- ja tantsupeo sihtasutuse ning kohalike rahvamajade ja esinejate koostöös. 16. aprillil algav EV100 juubeliperiood kestab 2. veebruarini 2020, mil möödub 100 aastat Tartu rahu sõlmimisest.