Õpilasvahetus viib teise keelekeskkonda

29. märts 2017

Kultuuriministeerium asub toetama neljanädalasi Eesti-siseseid õpilasvahetusi eesti ja vene õppekeelega noortele, et pakkuda teises keelekeskkonnas elamise kogemust. Kõige suuremad huvilised on idavirulased.

Haridus- ja teadusministeeriumi toetatud 1-2nädalaste õpilasvahetuste kõrval hakkab kultuuriministeerium toetama neljanädalasi vahetusi, pakkudes osalejatele 200 euro suurust stipendiumi.

Kogenud korraldaja

“Õpilasvahetuste kaudu soovib kultuuriministeerium kaasa aidata, et vene õppekeelega koolis õppival noorel oleks võimalus asuda õppima eesti õppekeelega kooli ja eesti noorel vene kooli ning saada seeläbi kogemus teises keelekeskkonnas elamisest. Õpilasvahetuse pikkus on 4 nädalat ja mõeldud 15-18aastastele õpilastele,” selgitas kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik Anne-Ly Reimaa.

Ministeeriumide partner on MTÜ VeniVidiVici, kellel on pikaaegne kogemus Eesti-siseste õpilasvahetuste korraldamises üldhariduskoolide 7.-12. klasside õpilastele. VeniVidiVici asutasid 2011. aastal neli Otepää gümnaasiumi õpilast Eesti Energia koolinoorte ettevõtlikkusideede konkursi ja arenguprogrammi ENTRUM raames.

Õpilasvahetusse kandideerimisel kindlat tähtaega ei ole, avaldusi võib saata aasta ringi. “Sel aastal ootame neljanädalasse vahetusse 50 õpilast, kuna tegemist on pilootprojektiga ning esmalt on vaja välja selgitada sihtgrupi huvi, samuti võimalikud kitsaskohad, mis võivad tekkida uue asja käima lükkamisel,” selgitas MTÜ VeniVidiVici juhatuse liige Gerle Trifanov.

Tema sõnul moodustavad Ida-Viru noored kõigist huvilistest umbes 80 protsenti. Paralleelselt jätkatakse lühemate vahetuste korraldamist.

Trifanov soovitab vahetusõpilaseks minna, et avardada oma silmaringi ja elada võõras keskkonnas, mis erineb kodukohast.

“Vahetusse minek loob aluse püsivate sotsiaalsete sidemete loomiseks, mis tulevikule mõeldes kindlasti kasuks tulevad. Lisaks on see ideaalne võimalus keeleõppeks, noor saab luua kontakte inimestega, kes suhtlevad teises keeles. Loodan ka seda, et vahetuses käimine paneb noort oma kodukohta rohkem hindama ning väärtustama. Juhul, kui uues elukohas on midagi paremini kui noore kodukohas, siis loodetavasti motiveerib see oma kodukoha elu paremaks muutma.”

Püsivad tutvused

Lisaks õpilastele otsitakse peresid, kes oleksid nõus vahetusõpilasi majutama.

Trifanov ise on olnud majutavaks perekonnaks nii Eesti kui ka välismaa noortele.

“Üldiselt mõeldakse, et vahetusprotsess on põnev ainult noorele. Oma kogemuse põhjal võin öelda, et see on põnev ka majutavale perele. Sain noortele tutvustada oma kodukohta, näidata kaunist loodust ning vaatamisväärsusi. Lisaks saab majutaja tutvuda noore ning tema perekonna igapäevaste harjumuste ja traditsioonidega, luua püsivad tutvused selleks, et ka pärast vahetusperioodi suhelda.”

Sel aastal tegi õpilasvahetuse korraldamisel käe valgeks ka Eesti õpilasesinduste liit, lähetades veebruaris 10 eesti noort õppima Narva ja 10 Narva noort Lõuna-Eestisse.

Eesti õpilasesinduste liidu aktivist Lilian Karro ütles, et saadud kogemus annab julgust järgmisel õppeaastal uuesti proovida.

“Seekord jäi asjaajamine natukene hiljaks, aga vahetuses osalenud õpilastele väga meeldis. Järgmisel korral üritame jõuda rohkemate noorteni. Kui koolidele saadetakse infokiri, kus kutsutakse osalema, siis alati see kahjuks õpilasteni ei jõua.”

Karro kaasaks vahetusprogrammi ka edaspidi eesti ja vene õppekeelega koole. “See aitab vähendada keelelist barjääri. Olen tähele pannud, et see on kõige suurem mure, sest õpilased soovivad suhelda, tahavad oma mõtteid väljendada ja mõlemal pool on midagi öelda, aga üks pool ei oska niivõrd hästi vene ja teine eesti keelt.”