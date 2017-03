Unistama peab suurelt

29. märts 2017

Mõeldes ajas tagasi, meenub, et juba 2016 kevadel ilmnesid selged märgid selle kohta, et riigikogu liige Valeri Korb oskab suurelt unistada.

13. mail 2016 ilmus Erik Gamzejevi artikkel “Korb ööistungil: Kohtla-Järvelt on süda välja võetud”, mis ajendas mind kirjutama Jõhvist ja selle iseseisvusest.

Nimetatud artiklis kirjutasin järgnevat: “Kõhedust tekitav oli lugeda Valeri Korbi väidet selle kohta, nagu oleks Jõhvi 25 aasta taguse iseseisvumisega Kohtla-Järvelt süda välja võetud. 20 aastat elatavat Kohtla-Järvel nõnda, et käed-jalad on, elavad inimesed Ahtmes, töötavad Järve linnaosas, keskus on Jõhvis ja sellest suurest logistikast on nagu süda välja võetud. Ettevaatlikuks teeb aga Korbi väljaütlemiste ajastus, mis kattub Jõhvi volikogus toimuvaga ning praeguse opositsiooni plaaniga vahetada Jõhvis välja kogu võim (NB! tehti teoks 19.05.2016). Jään väga lootma, et Valeri Korbi välja öeldud mõtted ei tähenda seda, et juba praegu tehakse jõuliselt tööd selle nimel, et Kohtla-Järve linn saaks neelata alla Jõhvi valla koos tasakaalus eelarvega, et lappida nii oma eelarve aukusid. Kui ühel päeval peaks tõesti teostuma, et Kohtla-Järve saab tagasi neilt nn välja võetud südame ning Jõhvi muutub taas kord Kohtla-Järve linnajaoks, siis Jõhvil ja selle elanikel on kaotada märkimisväärselt rohkem kui võita.”

Ei möödunud aastatki, kui saame kurvastusega tõdeda, et Valeri Korb on tänu Jõhvi volikogu esimehele Teet Enokile (tema esitatud eelnõu liitumisläbirääkimiste lõpetamise kohta) ja Eesti Vabariigi valitsuse otsusele (nn Alutaguse suurvalla sundloomine) sammukese lähemal oma suure unistuse täitumisele. Eesmärgi teostumiseks oli oluline, et liitumisprotsessist jäetakse välja Jõhvi vald (nii ei lisanduks kontrollimatuid hääletajaid), mis omakorda aitaks Jõhvis võita 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimised lootusega, et järgmise Jõhvi volikogu koosseisu moodustavad inimesed, kes hääletavad juba vabatahtlikult Kohtla-Järvega liitumise poolt. Nii lihtne see ongi.

Kuigi haldusreformi eesmärk on, et tänu liitumistele paraneb omavalitsuste võimekus (sh teenuste kättesaadavus), mitte aga see, et tekib mingi ebaloogiline ja tohutu territooriumiga keskuseta moodustis nagu nn Alutaguse vald, ei näi praegust valitsust häirivat. Meie ju ei tea, millised kokkulepped on kellegagi sõlmitud ning mis on kokkulepete hind. Võime seda vaid oletada.

Minister Mihhail Korbi 13.03.2017 riigikogus antud vastused Vabaerakonna liikmete arupärimistele Alutaguse valla moodustamise kohta olid kahjuks segaselt sõnastatud ning jäi mulje, et minister ise ka eriti ei usu seda juttu, mida ta rääkida püüdis. Ning keerutamine lõppes, kui lavale astus Valeri Korb, kes kordas juba selgesõnalisemalt tema 2016. aasta kevadel riigikogus välja öeldud unistusi Jõhvi ja Kohtla-Järve liitumise (liitmise) kohta.

Eesti keeles on tabav väljend: lumepalliefekt. Kas Jõhvi volikogu esimees Teet Enok mõistab, millise lumepalliefekti ta käivitas, kui esitas 20.10.2016 toimunud volikogu istungile oma eelnõu, millega lõpetati liitumisläbirääkimised Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme vallaga?

Kui 20.10.2016 oleks see eelnõu jäänud esitamata, ei oleks saanud tekkida olukorda, kus lumepall on kasvanud nii suureks, et on neelanud enda alla kõik, mis (kes) on tema teele ette jäänud, ning tundub, et selle veeremist on keeruline peatada…

Kallid Jõhvi, Toila, Kohtla, Kohtla-Nõmme, Mäetaguse, Illuka, Iisaku, Tudulinna ja Alajõe elanikud. Pöörake oma pilgud Jõhvi volikogu koalitsiooni poole ja “tänage” neid kõige eest, mis praegu toimub, sest kõik see sai alguse 20.10.2016 ühe mehe eelnõust.