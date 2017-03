Hokimehed panid Narva juubeldama

29. märts 2017

“Narva! Narva! Narva!” skandeeris laupäeva õhtul Narva jäähallis rohkem kui tuhat pealtvaatajat, kui kohalik Paemurru spordikooli meeskond tuli teist aastat järjest Eesti täiskasvanute meistriks jäähokis.

Narva spordielus on tänavusel kevadel üks rõõmupidu järgnenud teisele. Nädal tagasi tuli Narva United kodupubliku ees Eesti meistriks saalijalgpallis. Nüüd kordas Narva PSK sama jäähokis.

Oluline nüansierinevus on aga selles, et kui Unitedi edus oli oluline roll ka Venemaa leegionäridel, siis Narva hokimeeskond koosneb eranditult oma kodulinna kasvandikest. See on meeskonna peatreeneril Rais Davletkildejevil, kes ise tuli hokimängijana Eesti meistriks üle 40 aasta tagasi, võistkonna koostamise oluline põhimõte. “Miks peaks ma kedagi kõrvalt meeskonda võtma, kui meie oma treenerid teevad head tööd? Me peame usaldama oma noori ja andma neile võimaluse,” on tema kreedo ja tänavuses meistermeeskonnaski tegi ilma mitu 15-16aastast poissi.

Põhiturniiril pidi Narva leppima kolmanda kohaga, kuid play off‘i seeriates mängiti mõlemad pealinna meeskonnad veenvalt üle. Poolfinaalis võeti HC Tallinna skalp ja finaalis saadi mängudega 3:1 jagu Tallinna Vikingist, kuhu jagus samuti mitmeid Narva hokikooli kasvandikke.

Laupäeval Narvas toimunud otsustavaks saanud kohtumise alguses jäi PSK küll 0:1 taha, ent Kirill Iljin viigistas õige pea seisu. Teisel kolmandikul viis Sergei Jantšanka narvalased ette ja meeskonna kapten Ilja Iljin kindlustas edu veelgi. Viimasel kolmandikul õnnestus Vikingil üks värav tagasi visata, ent närvesöövatel lõpuminutitel suutsid narvalased edu hoida.

Rais Davletkildejev tõdes, et edu tõi mängudistsipliinist kinnipidamine. “Mängisime oma stiilis, kaitsest lähtudes ja kasutasime ära võimalused nõelata kontrarünnakutega. Poisid pidasid mänguplaanist kinni ja säilitasid külma närvi ka pingelistel hetkedel,” ütles treener, kes muretseb praegu kõige rohkem selle üle, et mängijad ka uueks hooajaks Narva jääksid. “Osal on siin töökoht olemas, aga teistel ei jää ilmselt muud üle kui minna seda mujalt otsima.”