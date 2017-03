Sisekaitseakadeemia kipub jääma Tallinna

24. märts 2017

Vabariigi valitsus arutas eilsel kabinetiistungil sisekaitseakadeemia kolimist üle tunni aja, ent otsuseni ei jõudnud, samas andis peaminister Jüri Ratas eile mõista, et otsuse tegemisel on oluline argument, et Tallinna planeeritud uue õppehoone projekt on juba valminud.

Valitsuse meedianõunik Kateriin Pajumägi kinnitas eile õhtul Põhjarannikule, et ministrid arutasid sisekaitseakadeemia küsimust eile üle tunni aja, aga kokkuleppeni ei jõudnud ja arutelu jätkub järgmisel neljapäeval toimuval kabinetiistungil.

Äge vaidlus

Enne kabinetiistungit toimunud pressikonverentsil ütles peaminister Jüri Ratas, et vajalike analüüside tegemiseks, mis puudutavad nii õppekvaliteeti, julgeolekut kui ka raha, on aega olnud piisavalt ja ministritel on otsustamiseks nüüd piisav info olemas. Ta oli selle poolt, et otsus, kas sisekaitseakadeemiast läheks Narva ainult praktikabaas või midagi veel, sünniks nüüd võimalikult ruttu − kui mitte veel sel nädalal, siis hiljemalt järgmisel.

Vikerraadiole antud intervjuus tõi Ratas samas esile, et otsustamisel on oluline argument, et sisekaitseakadeemia Tallinna Pirita-Kosele Kase tänavale planeeritud uue õppehoone projekt on juba valminud. Ta meenutas ka, et riik on Astra meetme kaudu otsustanud toetada sinna hoone rajamist 13 miljoni euroga ja puuduolevad kaks miljonit eurot on sisekaitseakadeemia lubanud leida oma vahenditest. “Kindlasti on see üks argument lõppotsuse tegemisel,” andis Ratas küllaltki selge vihje, et kaalukauss on kaldumas uue õppehoone pealinna rajamise poole.

Mitmed valitsusele lähedal seisvad isikud kinnitasid, et eilsel kabinetiistungil toimus äge vaidlus selle üle, kas järgida koalitsioonilepet või tulla välja variandiga, et uus õppehoone rajatakse siiski Tallinna, nagu soovivad ka sisekaitseakadeemia juhid ning mida pooldavad nii opositsioonierakonnad kui ka riigikontrolör Alar Karis, kuid Narva jaoks mõeldakse välja midagi enamat kui vaid praktikabaasi rajamine.

Kindel lubadus rajada Narva

Keskerakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja IRL kirjutasid eelmise aasta lõpus sõlmitud koalitsioonileppesse väga selgelt ja konkreetselt, et sisekaitseakadeemia viiakse Narva. Nii IRLi esimees Margus Tsahkna kui ka sotside juht Jevgeni Ossinovski kinnitasid hiljem Põhjarannikule, et pidasid selle kavatsuse all silmas uue õppehoone ehitamist Narva.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus kinnitas veebruari alguses üksmeelselt jätkuvat toetust sisekaitseakadeemia kolimisele Tallinnast Narva, samas kui politseikolledži politseikool jääks edasi Paikusele ja päästekolledž Väike-Maarjasse. Ossinovski sõnul kordas SDE varasemat programmilist seisukohta, et riigi kohaloleku suurendamiseks ja turvalisuse tõstmiseks Ida-Virumaal on otstarbekas kolida akadeemia Tallinna õppehoone Narva linna.

“Siseminister esitas põhjaliku ülevaate kolmest variandist ja sotside selge toetuse pälvis lahendus, mille tulemusena akadeemia Tallinnas toimuv õppetegevus kolitaks Narva,” kinnitas Ossinovski. “Mul on hea meel, et uus valitsus on otsustanud suunata lisainvesteeringuid Ida-Virumaale, ning otsus sisekaitseakadeemia Narva liigutada oleks esimene pääsuke. Ma saan küll aru, et igale asutusele meeldib olla seal, kus on aastakümneid oldud, ent aktiivne regionaalpoliitika eeldab meist paljude mugavustsoonist välja tulemist.”

Ida-Virumaalt riigikogusse valitud Martin Repinski sõnul on Keskerakonna peasekretär Jaak Aab kinnitanud, et Keskerakond lähtub samuti koalitsioonileppest, et sisekaitseakadeemia tuleb Narva kolida.