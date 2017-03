Põhjarannik 24. märtsil

24. märts 2017

* Vabariigi valitsus arutas eilsel kabinetiistungil sisekaitseakadeemia kolimist üle tunni aja, ent otsuseni ei jõudnud, samas andis peaminister Jüri Ratas mõista, et otsuse tegemisel on oluline argument, et Tallinna planeeritud uue õppehoone projekt on juba valminud. Mitmed valitsusele lähedal seisvad isikud kinnitasid, et eilsel kabinetiistungil toimus äge vaidlus selle üle, kas järgida koalitsioonilepet või tulla välja variandiga, et uus õppehoone rajatakse siiski Tallinna, nagu soovivad ka sisekaitseakadeemia juhid ning mida pooldavad nii opositsioonierakonnad kui ka riigikontrolör Alar Karis, kuid Narva jaoks mõeldakse välja midagi enamat kui vaid praktikabaasi rajamine.

* Selleaastane “Kevadtorm”, kus tänavu osaleb rekordiliselt suur hulk liitlasi, toob Virumaa metsad maikuu keskpaigaks mehi täis. Kui 8.-26. maini toimuva õppuse esimene faas viiakse läbi kaitseväe keskpolügoonil ja selle ümbruses, siis teises faasis võetakse kasutusele juba oluliselt laiem ala. Ida-Virumaal puudutab õppus Lüganuse, Kiviõli, Sonda, Tudulinna, Avinurme, Mäetaguse ja Iisaku valda, kelle territooriumile tegevus jõuab.

* Laupäeva õhtul Narva jäähallis toimuva Eesti jäähoki meistrivõistluste finaalseeria otsustavaks saada võiva kohtumise eel on Narva PSK peatreeneril Rais Davletkildejevil kodupublikule ebatavaline palve: püüda jääda kaasaelamisel mõõdukaks. “Ma saan aru, et hoki ongi selline mäng, kus publiku emotsioonid lähevad lakke. Aga meil Narvas kipuvad need vahel liialt üle keema ja siis kandub see üle ka mängijatele, kes ei suuda platsil säilitada võidu saavutamiseks vajalikku külma pead ja närvi,” rääkis ta, leides, et selle nahka läks osaliselt ka eelmisel pühapäeval Narvas peetud teine finaalmäng, mille PSK kaotas. “Kui emotsioonid võimust võtavad, siis tulevad ka täiesti põhjendamatud määruste rikkumised ja mäng läheb käest.”