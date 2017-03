Jõhvist pärit Indra-Mirell Zeinet võitis noorte laulupeo solistikonkursi

23. märts 2017

Suvel toimuval noorte laulupeol astub segakooride ees lavale 19aastane Indra-Mirell Zeinet, kes võitis laulupeo solistikonkursi ning esitab ühena neljast solistist Alo Mattiiseni ja Jüri Leesmenti laulu “Isamaa ilu hoieldes”.

Jõhvist pärit Indra-Mirell valiti välja kuuekümne 16-20aastase konkursil kandideerinud noore seast, kellest pääses teise vooru 11 lauljat. Valiku langetas žürii Indra-Mirelli ja Otepäält pärit Gertrud Aasarohu vahel.

XII noorte laulupeo segakooride dirigendi Valter Soosalu sõnul oli võitja valimine väga-väga keeruline, sest otsiti noort, kellel oleks väga hea lauluoskus ja esinemisjulgus, kuid ka lauluga sobiv karakter. “Kahe finalisti vahel valimine oli üliraske, sest mõlemad neiud saaksid selle rolliga hakkama, ja seetõttu lähtus žürii otsuse tegemisel karakterist, mis konkreetselt sellesse laulu kõige paremini sobiks,” rääkis Soosalu.

Praegu Tallinna ülikoolis õppiv Indra-Mirell Zeinet on laulmisega tegelnud väikesest peale. Ta on laulnud Vanemuise lavastuses “Helisev muusika” ja osalenud paljudel võistlustel, muu hulgas konkurssidel “Eesti laul” ja “Eesti otsib superstaari”.

Jõhvis Kersti Pärnametsa käe all laulmisõpinguid alustanud ja Ülenurme muusikakoolis Ursel Oja juhendamisel neid jätkanud Indra-Mirell jõudis suurele lavale juba 13aastasena, kui osatäitmine “Helisevas muusikas” von Trappi peretütre Louisana viis ta esinema ka Nokia kontserdimajja, mis mahutab ligi 2000 pealtvaatajat.

Kolm aastat hiljem astus ta Nokia kontserdimaja lavale “Eesti laulu” finaalis Super Hot Cosmos Blues Bandi taustalauljana.

Mullu pälvis Indra-Mirell Narva rahvusvahelisel konkursil “Noor laulusolist” kulddiplomi.

“Võimalus esineda laulupeol peaaegu kogu Eesti rahva ees on üks suuremaid unistusi, mis noore muusiku elus täituda võib,” ütles Indra-Mirell. “Olen küll mitmetel konkurssidel laulnud, kuid edastada nii ilusa ja võimsa laulu sõnumit, nagu seda on “Isamaa ilu hoieldes”, on minule väga eriline,” lisas ta.

Valiku žüriisse kuulusid lisaks dirigent Valter Soosalule XII noorte laulupeo peadirigent Heli Jürgenson, segakooride liigijuht Kaspar Mänd ning liigidirigent Ksenija Grabova.

XII noorte laulu- ja tantsupeo keskmes on noore põlvkonna side oma maa, kultuuri ja vanema põlvkonnaga, mis koondub ühise mõiste alla “juured”.

XII noorte laulu- ja tantsupidu “Mina jään” toimub Tallinna lauluväljakul ja Kalevi staadionil 30. juunist 2. juulini. (PR)