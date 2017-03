Reinar Hallik lõi Ida-Virumaal oma korvpallikooli

23. märts 2017

Narvast pärit, Eesti koondisesse jõudnud ja seitsmel hooajal mitmes välisriigis korvpalli mänginud Reinar Hallik asutas eile Iisakus omanimelise korvpallikooli.

Kui eilseni oli Eestis vaid olümpiavõitja Tiit Sokul omanimeline korvpallikool, siis nüüd lisandus selle kõrvale ka Reinar Halliku oma. “Kui paned koolile oma nime, siis see ehk ühelt poolt müüb natuke rohkem, kuid teisalt hoiab ka ennast tagajalgadel ja paneb rohkem pingutama, et nimi määritud ei saaks,” rääkis 208 sentimeetri pikkune Eesti korvpallifännide viimaste aastate suuremaid lemmikuid.

Tahab kogetut edasi anda

Praegu Eesti meistriliigas Pärnu Sadama eest mängiv 33aastane Hallik rääkis, et kõikide eelduste kohaselt taandub ta sel kevadel mängijana suurest korvpallist ja keskendub oma korvpalli arendamisele. “Olen eri riikides mängides üht-teist näinud ja õppinud. Olen tundma õppinud erisuguseid treenereid, korvpallikultuure, stiile ja treenerinägemusi. Minus on pikemat aega olnud soov rakendada oma teadmisi tõsiselt korvpalli õpetamise ja treeneritöö vallas. Tahan hakata tagasi andma seda, mida olen tänu oma karjäärile korvpallis saavutanud,” tõdes ta.

Halliku algne plaan oli luua kool oma kodulinna Narva, kuid et seal korvpallisaale ja vabu saaliaegu napib, tuli plaane korrigeerida. Tema hea sõber, laste ristiisa ja Iisaku korvpallielu eestvedaja Aulis Paal innustas teda alustama Iisakust. “Pärast pikki arutelusid otsustasime ära teha,” sõnas Hallik ning eile sõlmitigi Iisaku kooli võimlas koostööleping, millele panid peale Halliku oma käe alla ka korvpalliliidu president, omaaegne tuntud korvpallur ja treener Jaak Salumets ning Iisaku ja Mäetaguse valla juhid.

Reinar Halliku sõnul kavatseb ta suvel korraldada paar treeninglaagrit, kuhu kaasatakse treeneritena ka teisi tuntud Eesti korvpallureid. Regulaarseid korvpallitreeninguid hakkab ta sügisest ise läbi viima Iisaku ja Mäetaguse koolides. “Alustame oma jõududega. Iisaku ja Mäetaguse vald on lubanud natuke toetada ning loodame leida ka sponsoreid ja muidu häid ning toredaid inimesi, kes aitavad koolil areneda,” sõnas ta.

Ainulaadne sündmus

Jaak Salumets märkis, et Reinar Halliku isiksus peaks tekitama Ida-Virumaal korvpalli arendamiseks hea aura. “Korvpall on Ida-Virumaal populaarne. Usun, et Reinar lisab oma kogemuste põhjal toonust juurde. Peamine eesmärk on panna korvpalli kaudu võimalikult palju lapsi liikuma. Järgmine samm on juba sõeluda nende seast välja tulevikutegijad,” märkis ta.

Iisaku vallavolikogu esimehe Priit Palmeti sõnul harrastatakse nii korvpalli kui ka teisi spordialasid Iisaku gümnaasiumis praegu huviringi tasemel. “Korvpallikooli loomine toob juurde professionaalsemat suhtumist. Reinari enda kogemused ja teadmised korvpallist on tohutud. Sellise kooli loomine on Ida-Virumaal ainulaadne sündmus,” tõdes ta, lisades, et Halliku puhul on tegu hea suhtleja ja avatud inimesega. “Ta on Iisakus aastaid suviti käinud, tunneme teda siin hästi ja ta ise võtab ka seda piirkonda suhteliselt koduselt.”

Reinar Halliku sõnul tahaks viie aasta jooksul saada Ida-Virumaal kokku klubi, mis oleks suuteline pakkuma konkurentsi ka Eesti meistriliigas. See oleks noortele tähtis motivatsioon ning aitaks ka idavirulaste korvpallihuvi veelgi kasvatada.