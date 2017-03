Julge ja kiiduväärt ettevõtmine

23. märts 2017

Samal ajal kui paljud poliitikud räägivad, kuidas peaks rohkem Ida-Virumaad toetama, kuid silmatorkavate tegudeni harva jõuavad, võttis üks Narvast pärit noor ja pikk mees kätte ning tegi suuremate sõnadeta ära vajaliku asja.

Jutt on 33aastasest Eesti koondise korvpallurist Reinar Hallikust, kes olles lõpetamas oma mängijakarjääri, otsustas luua Ida-Virumaal omanimelise korvpallikooli. See on parasjagu julge ja riskantne samm, sest tegu pole kaugeltki valdkonnaga, mis tõotaks kerget elu, kiiret edu ja palju raha. Ometigi ei pelga Hallik selle ettevõtmisega panna panti isegi oma head nime, mis peaks näitama, et ta võtab selle kooli loomist väga tõsiselt ja on valmis panustama sellesse nii oma aega kui ka raha.

Kui Eesti korvpallifännide seas üks populaarsemaid korvpallureid valib oma korvpallikooli asupaigaks Ida-Virumaa, siis on see kahtlemata maakonna mainele positiivne süst, mis võiks innustada ka teisi tuntud spordiinimesi siinkandis rohkem tegutsema. See on kindlasti kiiduväärt, kui Ida-Virust pärit edu saavutanud sportlased naasevad kodukanti ja asuvad siin uue põlvkonna tegijaid treenima. Samasugune näide on ka näiteks sõudmises maailma paremikku jõudnud Leonid Gulov, kes juhib Narvas praegu Paemurru spordikooli.

Kuid poliitikute kapsaaeda saab heita väga suure kivi selle eest, et viimase veerandsajandi jooksul ei ole ühes Eesti suuremas linnas Narvas suudetud ehitada ühtegi tänapäevast sportmängude saali või kogu maakonnas ühtegi kergejõustikustaadioni.