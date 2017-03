Põhjarannik 22. märtsil

22. märts 2017

* Jõhvi kohtumajas levib juba teist nädalat salapärane gaasisarnane lehk, mis mõjub inimeste tervisele ning mille tõttu on majas tehtud töötajate ümberpaigutusi. Viru maakohus teavitas sellest kohe päästeametit, Riigi Kinnisvara ASi ja kohtuhoone haldusfirmat. Gaasilõhna probleem on seda kummalisem, et Viru maakohtus pole gaasiseadmeid ning hoonel puudub igasugune ühendus gaasitrassidega. Kohapeal käis olukorraga tutvumas ka gaasiettevõtte spetsialist, kes samuti välistas võimaluse, et tegu võiks olla näiteks ümberkaudsetest gaasitrassidest mingil moel lekkiva gaasiga. Riigi Kinnisvara avalike suhete juht Madis Idnurm ütles Põhjarannikule, et siiani pole õnnestunud selgeks teha, mis majas ebameeldivat lõhna tekitab.

* Suvel toimuval noorte laulupeol astub segakooride ees lavale 19aastane Jõhvist pärit Indra-Mirell Zeinet, kes võitis laulupeo solistikonkursi ning esitab ühena neljast solistist Alo Mattiiseni ja Jüri Leesmenti laulu “Isamaa ilu hoieldes”. Indra-Mirell valiti välja kuuekümne 16-20aastase konkursil kandideerinud noore seast, kellest pääses teise vooru 11 lauljat. Valiku langetas žürii Indra-Mirelli ja Otepäält pärit Gertrud Aasarohu vahel.

* Narvast pärit, Eesti koondisesse jõudnud ja seitsmel hooajal mitmes välisriigis korvpalli mänginud Reinar Hallik asutas eile Iisakus omanimelise korvpallikooli. Praegu Eesti meistriliigas Pärnu Sadama eest mängiv 33aastane Hallik rääkis, et kõikide eelduste kohaselt taandub ta sel kevadel mängijana suurest korvpallist ja keskendub oma korvpalli arendamisele. “Olen eri riikides mängides üht-teist näinud ja õppinud. Olen tundma õppinud erisuguseid treenereid, korvpallikultuure, stiile ja treenerinägemusi. Minus on pikemat aega olnud soov rakendada oma teadmisi tõsiselt korvpalli õpetamise ja treeneritöö vallas. Tahan hakata tagasi andma seda, mida olen tänu oma karjäärile korvpallis saavutanud,” tõdes ta.