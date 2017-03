Narva United tuli Venemaa abiväe toel Eesti meistriks

Mitme Venemaa jalgpalluriga oma ridu tugevdanud Narva United tuli Eesti tänavuseks saalijalgpallimeistriks, alistades finaalseerias valitseva meistri Tallinna Cosmose.

2012. aastal loodud Narva United jõudis ka mullu finaali, ent jäi tookord Cosmosele alla. Tänavu saadi põhiturniiril Tallinna Augur Enemati järel teine koht. Tasavägises poolfinaalis mängiti üle teine pealinna meeskond Rinopal. Finaalis tuli taas vastamisi minna Cosmosega, kes oli küll põhiturniiril mänginud suhteliselt ebastabiilselt ja leppinud vaid neljanda kohaga, kuid alistanud poolfinaalis põhiturniiri võitnud Augur Enemati.

Finaalseeria avamängu võitis United võõrsil lisaajal löödud väravast 4:3. Laupäeval Narva spordihallis 872 pealtvaataja silme all peetud otsustavas kohtumises oli United vastasest üle 3:1 ning teenis meistrikarika, kodupubliku tormilised ovatsioonid ja serpentiinisaju.

Pool meeskonnast Venemaa kodanikud

Narva Unitedi treener ja klubi eestvedaja Aleksandr Dmitrijev rääkis, et tänavusel hooajal oli meeskond tugevam kui mullu. Meeskonda naasis neli aastat Narva Transi ridades meistriliigas suurt jalgpalli mänginud Vitali Andrejev, kes oli 21 väravaga kogu põhiturniiri suurim väravakütt ja kelle arvele jäi ka finaalseerias Unitedi seitsmest väravast kolm.

Olulise panuse edusse andsid ka neli Venemaa jalgpallurit, kes moodustasid meeskonna koosseisust kolmandiku. Dmitrijev tõstis neist eriti esile Eduard Baderi rolli, kes on varasematel aastatel mänginud saalijalgpalli Peterburi kõrgliigas. Venemaa jalgpallurite suure osakaaluga on klubi põhjendanud ka Venemaa lipuga lehvitamist finaalijärgsel autasustamistseremoonial. Venemaa kodanikud on pooled meeskonna mängijad.

Dmitrijevi sõnul oli üheks edu võtmeks ka see, et finaalseeria ajal olid kõik mängijad terved ja said anda endast parima.

Tänu meistritiitli võidule saab Narva United suvel osaleda ka saalijalgpalli eurosarjas, mis algab nelja meeskonna turniirist, mille võitja pääseb edasi. “Selleks hakkame eraldi valmistuma ja kavatseme meeskonda tugevdada ka mitme mängijaga,” sõnas Dmitrijev.

Kui suurt jalgpalli Eesti meistriliigas mängivatel Ida-Viru klubidel on enamasti tegu, et saada mängudele kas või paarsada pealtvaatajat, siis Narva Unitedi meeskonda on regulaarselt toetamas käinud 300-400 inimest. Äsjasele finaalile elas aga Narva spordikeskuses vahetult kaasa 872 pileti ostnud jalgpallifänni.

Dmitrijevi sõnul on Narva United klubi loomisest saati pidanud tööd publikuga sama oluliseks kui meeskonna treenimist. “Meil on õnnestunud tuua mänge vaatama neid, kes pole varem jalgpallist sugugi hoolinud. Oleme püüdnud matšide ajal luua mõnusa atmosfääri ja see on paljudele meeldima hakanud,” rääkis ta, tõdedes, et suure jalgpalliga võrreldes on saalijalgpalli pealtvaatajate eeliseks ka mugavus: saalis tuul ei puhu ja vihma ega lörtsi ei saja.

Tänavune hooaeg oli edukas ka Narva Unitedi duubelkoosseisu jaoks, kes võitis esiliiga turniiri.

Tipneri karikasarjas veerandfinaalis

Edu on saatnud ka Unitedi suure jalgpalli meeskonda. Teise liigasse (kus mängivad Eesti tugevuselt 31.-54. meeskond) kuuluv United on ainus Ida-Viru klubi, kes püsib veel konkurentsis Evald Tipneri nimelises Eesti karikasarjas. 12. aprillil kohtub United Narvas Fama staadionil karikasarja veerandfinaalis esiliigas mängiva FC Kuressaarega.

Sellest hooajast liitus Narva Unitediga mitu varem Sillamäe Kalevisse kuulunud jalgpallurit, kes said episoodiliselt mänguaega ka meistriliiga mängudes, nagu Anton Panov, Pavel Aleksejev, Kirill Novikov ja Aleksei Tšerkassov.

Et selline meeskond võib Kuressaarele veerandfinaalis tugeva lahingu anda, näitas laupäeval toimunud teise liiga avamäng, kus United võitis Tartu Santose duublit 3:0.