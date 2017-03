Teistmoodi valimised

20. märts 2017

Kuigi erakonnad ääri-veeri juba valmistuvad eelseisvateks valimisteks ja kompavad “turgu” ka Ida-Virumaal, on pooleliolev haldusreform ikka veel see, mis valimisteks valmistumist segab.

Ida-Virumaal on segadust nii ida-, kesk-, lõuna- kui ka Kiviõli regioonis. Kuigi valitsus on oma otsused liitumiste kohta teinud, on kõikides nendes piirkondades rahulolematuid. Kui Vaivara ja Narva-Jõesuu on rahulikult nõus leivad ühte kappi panema, siis külgepoogitav Sillamäe ei soovi nendega liituda. Ja ega kaks väiksemat venda isegi seda väga taha.

Kesk- ja lõunaregioonis on rahulolematus kõige suurem, sest valitsus on kokku pannud kaheksast vallast hiigelomavalitsuse, kellest enamik pole sellega päri.

Kiviõli piirkonnas aga ei soovi Lüganuse juhid valitsuse pakutud varianti järgida ning Kiviõli ja Sondaga liituda.

Praegu on aeg, mil rahulolematud saavad koostada oma vastuargumente, mis kevadel valitsusele esitada tuleb, seejärel võtab valitsus vastu otsuse, kas arvestada neid või mitte. Ja siis tehakse ka lõplik liitumisotsus. Kuigi siingi ei pruugi veel midagi lõplikku olla, sest osa valdu, nagu näiteks Illuka, ei välista ka valitsuse vastu kohtusse minemist.

Samal ajal aga peaks käima ju ettevalmistus oktoobris toimuvateks kohalikeks valimisteks. Kuid mismoodi nendeks valmistuda, kui viimase hetkeni pole isegi teada, missugused saavad need omavalitsused olema, kuhu volikogusid valitakse? Ka valija on segaduses, sest ilmselt parteinimekirju väga palju ei tule, mis ehk valikuid lihtsustaks. Enamik kohalikke poliitikuid eelistab tõenäoliselt koonduda valimisliitudesse. Ja miks nad ei peaks? Ka uuringud näitavad, et inimesed usaldavad valimisliite rohkem kui erakondi, ehkki pragmaatiliselt võttes on valimisliidud üsna häguse vormi ja sisuga kooslused, mis võivad muunduda või lihtsalt märkamatult kaduda.

Aga igal juhul saavad sügisesed valimised olema huvitavad, sest pärast haldusreformi pole kohalikul poliitmaastikul miski enam endine.