Jordaanias algab põlevkivielektrijaama ehitus

17. märts 2017

Eesti Energia plaan Jordaaniasse põlevkivielektrijaam rajada sai neljapäeval rahastuse; 2,1 miljardit dollarit maksma mineva elektrijaama projektist teenib energiafirma 50,4 miljonit dollarit ja säilitab projektis 10protsendilise osaluse.

Projekti jaoks loodud Attarat Power Companys seni 65protsendilist osalust omanud Eesti Energia müüb 55 protsenti aktsiatest Malaisia ettevõttele YTL Power International Berhad ja Hiina ettevõttele Yudean Group ning säilitab 10protsendilise osaluse. 554megavatise brutovõimsusega põlevkivielektrijaam valmib 2020. aastaks. Tegemist on suurima ühekordse investeeringuga põlevkivitööstusesse ja samuti Jordaania suurima välisinvesteeringuga.

Aluse panid Lennart Meri ja kuningas Hussein

“2,1 miljardi suuruse rahastuse saamine maailma suurimatelt pankadelt ja teistelt aktsionäridelt kinnitab, et projekti on hästi arendatud ja juhitud. Eesti Energia teenib tehinguga tagasi senised arendusinvesteeringud summas 30,6 miljonit dollarit ning lisaks 19,8 miljonit dollarit kasumit aktsiate müügist. Sellise mastaabiga projekti rahastamise lõpule viimine aitab kindlasti avada tulevikus Eesti jaoks uksi samalaadseteks tehnoloogiasiirde projektideks,” märkis Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter.

Sutteri sõnul ulatub projekt aastasse 1993, mil president Lennart Meri arutas kohtumisel Jordaania kuninga Husseiniga võimalikku koostööd põlevkivi vallas. Eesti Energia on Jordaania elektriprojekti arendamisega tegelnud kaheksa aastat.

“Õnnitlen Jordaania valitsuse nimel Attarat Power Companyd selle strateegilise ja unikaalse projekti rahastamise lõpuleviimise puhul. See projekt on osa Jordaania valitsuse kavast võtta kasutusele kohalikke energiaallikaid, nagu põlevkivi, ja selle kaudu mitmekesistada kuningriigi energiaportfelli,” ütles Jordaania energia ja maavarade minister Ibrahim Saif.

“Oleme muu hulgas läbi viinud põlevkivi geoloogilised ja põhjavee uuringud, valmistanud ette seadusandluse põlevkivi kasutamiseks Jordaanias, viinud läbi keskkonnamõjude hindamise ja saanud vajalikud load,” rääkis projektidirektor Andres Anijalg.

“Oleme teinud põletuskatseid Jordaania põlevkiviga, valmistanud ette karjääri ja elektrijaama rajamise, viisime läbi suuremahulised rahvusvahelised hanked, sõlmisime lepingud elektrijaama ehitamiseks, kaevandustööde läbiviimiseks, infrastruktuuri väljaehitamiseks, põhjavee puurkaevude puurimiseks ja ehitusjärelevalve tegemiseks. Jordaania valitsusega on sõlmitud 30aastane fikseeritud hinnaga elektri ostu-müügileping, saavutatud vajalikud maaõigused projekti elluviimiseks ning sõlmitud finantseerimislepingud nii pankade kui ka omakapitaliinvestoritega 2,1 miljardi dollari suuruse projekti elluviimiseks.”

Väga paljude panus

“Jordaania projekti on panustanud kaheksa aasta jooksul Eestist väga paljud inimesed geoloogidest ja inseneridest kuni teadlaste ja poliitikuteni. Jordaania projekt on hea näide, kuidas koos tehes on võimalik maailmas midagi suurt ära teha,” lisas Sutter, kes tänas kõiki Eesti organisatsioone ja isikuid, kes on projekti edukasse elluviimisse oma panuse andnud, eriti Andres Anijalga, kes seda projekti 8 aastat professionaalselt juhtis.

Eesti Energia on Jordaania projekti seni investeerinud umbes 25 miljonit eurot ja praeguse seisuga ei tohiks ettevõte projektiga kahjumisse jääda, on Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter varem öelnud, lisades, et täpsed summad avalikustatakse pärast lõplikku rahastamist.