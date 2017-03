Põhjarannik 17. märtsil

17. märts 2017

* Sillamäel Mere puiesteel toimus mastaapne puudelangetus ning selle tulemusel muutus linna kõige äratuntavama paiga ilme kardinaalselt. Puude mahavõtmine kestis mõne päeva ning mälestuseks kunagisest rohelisest alleest on praeguseks alles jäänud vaid kännujuurikad. Lõpuks juuritakse needki välja. Maa all vahetatakse välja või remonditakse ära kõik kommunikatsioonid, maa peal paigaldatakse uus teekate, rajatakse lillepeenrad ning muidugi istutatakse uued puud. Mere puiestee rekonstrueerimise projekti maksumus on ligikaudu 1,4 miljonit eurot, sellest 1,1 miljonit saab Sillamäe Euroopa Liidult.

* Enne kui VKG Aa külasse kavandatava lubjakivikarjääri plaaniga edasi saab minna, peab ettevõte leidma lahenduse, mida teha sealt välja pumbatava reostunud põhjaveega.

* Kuus-seitse aastat tagasi hoogsalt alanud Jõhvi lennuvälja arendamine on takerdunud nii detailplaneeringu loodetust pikema menetlemise kui ka sagedaste võimuvahetuste tõttu. Purul asuvalt lennuväljalt pole olnud kavas hakata korraldama regulaarlende, vaid muuta see 2. kategooria lennuväljaks, kus oleks loodud nüüdisaegsed tingimused väikelennukite vastuvõtmiseks ja teenindamiseks. Eskiisprojekt nägi ette praeguse 600meetrise murukattega lennuraja asemele 1200meetrise raja ehitamist.