Narva rannahoone pälvis aasta betoonehitise konkursil eripreemia

16. märts 2017

Eesti betooniühing andis aasta betoonehitise konkursil Narva rannahoonele eriauhinna arhitektuuri eest.

Žürii tõstis Narva rannahoone projekteerinud OÜ JVR arhitektide Kalle Vellevoogi, Andrus Andrejevi ja Martin Prommiku töös esile betoonhoone sulandumist maastikusse: “Arhitektid on arvestanud, et betoonhoone sulanduks maastikusse ega domineeriks liigselt, samas oleks aga eri tasapindadelt aktiivselt kasutatav. Keerulise konfiguratsiooniga puhasvalu betoonhoone.”

“Vaated, mis siit avanevad, on erakordsed,” märkis žürii esimees Aadu Kana Eesti ehitusmaterjalide tootjate liidust. “Huvitav maastikureljeef ning ajaloolised ja poliitilised sümbolid − nüüdisaegselt mõtestatud ajalooline ja looduslik keskkond.”

Aasta betoonehitiseks kuulutati Eesti rahva muuseum, mille projekteeris DGT Architects.

Žürii hinnangul on see hoone auahne arhitektuuriga, mille kogu kontseptsioon lähtub betoonist, mis omakorda astub suursugusesse dialoogi terase ja klaasiga.

“Kõik selle maja ehitamise osapooled on teinud suurepärast tööd − kiituseks Eesti rahvale!” nentis žürii esimees.

17. korda läbi viidud konkurss “Aasta betoonehitis” on ellu kutsutud, et tutvustada avalikkusele betooni avaraid kasutusvõimalusi ning tunnustada neid inimesi, kes oma ideede ellurakendamiseks on kasutanud kodumaist ehitusmaterjali − võimalusterohket ja hästivormitavat betooni.

Tänavusele konkursile laekus 20 tööd. (PR)