Põhjarannik 16. märtsil

16. märts 2017

* Eile Jõhvis toimunud töömessil osales kokku 41 tööandjat. Tagasisideankeet saadi 1250 külastajalt, mida on mõnevõrra vähem kui aasta tagasi. “Samas oli juba pool tundi enne messi algust parkimisplats täis ja rahvast murdu,” ütles töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk.

* X Jõhvi balletifestival toimub kontserdimajas 28. aprillist 7. maini. Kontserdimaja direktor ja üks selle unikaalse festivali loojatest Piia Tamm ütles, et tänavune festival on veidi ebatavaline selle poolest, et peaesinejaid on seekord kaks korda rohkem − kohale tulevad Thbilisi riiklik ooperi- ja balletiteater ning Pekingi kaasaegse tantsu teater.

* Kohtla-Järve linnavalitsus saatis linnavolikogule kinnitamiseks otsuse eelnõu Ahtme mnt 16 asuva kinnistu võõrandamiseks enampakkumisel. Jutt on Ahtmes asuvast vanurite hooldekodust. Kohtla-Järve abilinnapea Deniss Veršinin kinnitas, et see ei tähenda maja sulgemist või selle töö reorganiseerimist.