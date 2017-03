Põhjarannik kolmapäeval, 15. märtsil

* Kui Jõhvis on palju pahameelt tekitanud kesklinna lähedal töötav metadoonikeskus, kus mõningatel aegadel on narkomaanide kontsentratsioon üsna suur, siis enamik inimesi ei tea, et linnas on üks metadooniasutus veel − Viru vangla −, kus uimastisõltlased saavad regulaarselt seda opiaati manustada. Metadoonravi vajalikkust on riik põhjendanud peamiselt sellega, et narkomaanid ei pea siis illegaalset uimastiäri nuumama ning selleks vargile minema − kahju ühiskonnale on väiksem. Kuid miks pakutakse sõltlastele seda narkoainet ka vanglamüüride vahel, kus nad isoleerituse tõttu ei saa nagunii uimasteid tarvitada? Justiitsministeeriumi vanglate osakonna taasühiskonnastamise talituse juhataja Maret Miljan ütles Põhjarannikule, et tervise arengu instituudi suuniste järgi peab metadoonravi olema kättesaadav kinnipidamisasutustes viibivatele opioidisõltuvusega isikutele. “Põhiline on see, et vabaduses alustatud ravi ei tohi kinnipidamise tõttu katkeda.”

* Riigihalduse minister Mihhail Korb kiitis esmaspäeval riigikogus valitsuse plaani moodustada suur Alutaguse vald, kuigi ei osanud öelda, kus asuks selle valla keskus. Samal istungil võttis sõna tema isa, samuti Keskerakonda kuuluv Valeri Korb, kes peab vajalikuks ühendada Alutagusega ka Jõhvi ja Kohtla-Järve.

* MISA nõukogu otsustas esmaspäeval, et lõimimisega tegelev asutus tuuakse pealinnast üle Narva. Sellega kaasneb 21 spetsialisti töökohta, millest osa jääb suure tõenäosusega kohalike täita. Lõimumisasutus kannab viimaseid aegu nime integratsiooni ja migratsiooni sihtasutus Meie Inimesed. Edaspidi jääb nimest alles väike osa − integratsiooni sihtasutus.

* Lüganuse valla Matka külasse kavandatav lubjakarjäär hävitaks kohalike elanike hinnangul sealsed väärtuslikud looniidud, mistap taotletakse vallavalitsuselt ja -volikogult Matka loopealse kohaliku maastikukaitseala loomist.