Võimuliidu kindlameelsuse proovikivi

14. märts 2017

Sisekaitseakadeemia kolimise vastaste väga aktiivne tegevus paneb proovile praeguse võimuliidu kindlameelsuse koalitsioonileppes lubatu ära teha.

Vabaerakond tõi lahinguratsuna mängu ka riigkontrolöri, kellele esitatud arupärimine andis taas ühe võimaluse parlamendisaalis kolimisplaan maatasa teha. Teada ju on, et riigikontroll on kolimise suhtes negatiivse hoiaku võtnud juba mitu aastat tagasi. Eile saidki kolm opositsioonierakonda riigikontrolör Alar Karise kiiluvees kasutada võimalust nii kolimiskavatsuse kui ka võimuerakondade ründamiseks.

Samas tasub meenutada, et sisekaitseakadeemia Ida-Virumaale kolimise idee võrsus ei kusagilt mujalt kui Reformierakonna enda turvalisuse programmist 2011. aasta riigikogu valimistel.

Tõsi, küüniliselt hinnates on varasemategi valitsuste praktika olnud sageli selline, et tehakse vastupidi sellele, mida riigikontrolör arvab. Vaevalt et ka praegune valitsus selle poolest teistsuguseks osutub.

Lähinädalad näitavad, kas Keskerakond, sotsid ja IRL löövad sisekaitseakadeemia küsimuses vankuma või mitte. Kui nad seda teeksid, näitaks see nende nõrkust ja samas ka käpardlikkust oma plaanide kavandamisel.

Pealegi on koalitsioonil ju kavas hulganisti riigiasutusi pealinnast välja kolida. Kui nad nüüd jääksid jänni kuus aastat ettevalmistatud sisekaitseakadeemia kolimisega, siis kuidas saaks võtta tõsiselt veel muid kolimisi?