Uus liiklusohutusprogramm peab aitama säästa elusid

14. märts 2017

Eesti Vabariigil on tuleva aasta veebruaris täitumas sajas sünnipäevaring ning suure juubeli eelõhtul on meie riigi ees mitmeid väljakutseid. Suurim neist on meie rahva ja riigi kestmine.

Statistikaameti andmetel oli tänavuse aasta 1. jaanuaril Eesti rahvaarvuks pisut üle 1,3 miljoni inimese. Viimasel paaril aastal on Eesti rahvaarv olnud kerges kasvutrendis ning näiteks mullu suurenes rahvaarv esialgsete hinnangute kohaselt ligikaudu 1850 inimese võrra. Murekoht on endiselt negatiivne loomulik iive ehk inimesi sureb rohkem kui sünnib. Väikeriigi jaoks on aga iga positiivne liikumine kahtlemata tervitatav ning iga säästetud inimelu väärtuslik.

On selge, et Eesti vajab iga inimest. Väikese riigi jaoks on potentsiaalselt välditavas õnnetuses kaotatud inimelu väärtus kõrgem kui mõne suurriigi jaoks, kus anonüümsus on mitu korda suurem. Lisaks sellele, et uue valitsuse siht peab olema kasvav rahvaarv, tuleb osata ka inimelu hoida. Seetõttu pean väga tähtsaks majandusministeeriumi algatust, mis sai valitsustasandil veebruaris heakskiidu.

Pean siinkohal silmas vastu võetud 2016.-2025. aasta liiklusohutusprogrammi, millega loodame aastate jooksul säästa rohkem kui 250 inimese elu. Olukord Eesti liikluses on aastakümnete jooksul paranenud, kuid meil on endiselt arenguruumi.

Võib tunduda, et 250 inimelu ligi kümne aasta jooksul ei ole kuigi suur arv, kuid vaidleksin siinkohal vastu. Eesti jaoks on ka üks inimene, kelle elu saanuks paremate lahendustega säästa, ääretult tähtis. 2016. aastal oli Eestis kokku 1458 liiklusõnnetust, milles sai viga 1835 ja hukkus 71 inimest. Tegemist oli aasta varasemaga võrreldes suure tagasiminekuga ning aasta lõikes kasvas nii õnnetuste hulk kui ka vigasaanute ning hukkunute arv. Pean värsket liiklusohutusprogrammi vajalikuks, sest see toob endaga kaasa uuendusi, mis aitavad meil liikluses hukkunute hulka vähendada.

Varasem liiklusohutusprogramm, mis kehtis aastatel 2003-2015, näitas, et senine mudel, kus otsiti ning rakendati järjest üksiktegevusi, enam ei toimi. Vanast programmist täideti vaid ligikaudu pooled ülesanded ettenähtud tähtaegadel ja mahus ning osa tegevustest jäi üldse rakendamata. Vaja oli uut programmi, mis vaataks suuremat pilti ning seoks süsteemi tervikuks.

Erinevalt senisest traditsioonilisest liiklusohutuse käsitlusest, kus peamine vastutus liiklusohtude vältimisel oli eeskätt juhil, näeb uus programm ette ülesandeid kõikidele liikluse osapooltele. On selge, et eksimusi ei ole võimalik inimesel endal täielikult nullini viia, mistõttu tuleb liikluskeskkond kujundada selliseks, et see vähendaks inimlike eksimuste võimalusi ja liiklusõnnetustega kaasnevaid kahjusid. Kui tavapäraselt on kogu vastutus liikluse ohutu toimimise eest pandud liiklejatele, siis uue mõtteviisi järgi lasub vastutus nii transpordisüsteemi kavandajatel, elluviijatel kui ka haldajatel.

Me peame liikuma lihtsasti mõistetava liikluskeskkonna poole, kus liiklejad tajuksid sellest tulenevaid ohtusid. Sõidukite puhul on rõhk ohutumate sõidukite kasutamisel ja näiteks juhiabisüsteemidel, mis ei lase juhil ilma mõningaid tingimusi täitmata autot või seadet kasutada. Kui vanema põlvkonna autod olid ehitatud nii, et suures kokkupõrkes metall ei pruukinudki väga viga saada, küll aga sai viga inimene, siis nüüd võib masin muutuda kokkupõrke tagajärjel taastumatuks, kuid inimelu õnnestub säästa. Lisaks peame varasemast rohkem tegelema ennetustööga, et ei peaks enam tegelema ainult kurbade tagajärgedega.

Inimelu väärtust on võimatu mõõta, kuid on arvutatud, et ühe inimese hukkumisega ühiskonnale kaasnev kahju ületab praegustes hindades 2 miljonit eurot. Seega rohkem kui 250 inimelu prognoositav säästmine ning veel palju enamate säästmine liiklusõnnetuse põhjustatud rasketest terviseriketest on tegelikult ka mõjus majandusvõit.

On väga tähtis, et uus valitsus värske liiklusohutusprogrammi juba esimese saja päeva jooksul vastu võttis. Eesti elu saab edendada mitut moodi ning miks mitte alustada sellest, et muudame üheskoos meie liikluse turvalisemaks.