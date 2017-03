Kalev pole oma diiselvedurit käima saanud

14. märts 2017

Ida-Viru viimaste aastate parim jalgpallimeeskond Sillamäe Kalev on alanud hooajal meistriliigas ainus, kel pole ei ühtegi punkti ega löödud väravat, ent klubi juhid usuvad, et peagi saadakse hoog üles.

Kalevi start on klubile, kes seadis eesmärgiks sekkuda medaliheitlusesse, paras košmaar. Avavoorus jäädi 0:1 alla meistriliiga uustulnukale Viljandi Tulevikule, läinud laupäeval rebis Kalevi skooriga 5:0 ribadeks Tallinna Levadia.

Mängijad pole vormis

Kalevi poolkaitsja Maksim Lipin tunnistas pärast hävingut Postimehele, et meeskonnas on praegu täielik “bardakk“. “Väljakut ei ole, mängijad ei ole heas vormis. Proovime iga mänguga edasi minna. Me ei saa lihtsalt trenni teha,” ütles ta.

Lipin viitas sellele, et meeskonnaga viimasel hetkel liitunud võõrmängijad ei ole meeskonnaga kohanenud ning et Sillamäe kulunud kunstkatteväljak, millel ei lubata enam meistriliiga mänge pidada, pole ka treenimiseks kõige sobivam.

Kalevi president Aleksandr Starodubtsev ütles, et Lipini väljaütlemised on tema arvamus, ent nõustus, et võõrmängijad pole avamängudes näidanud seda, milleks nad palgati. “Meie rahaliste võimaluste juures saame viimasel hetkel palgata mängijaid, kes on viimasel hetkel mujal üle jäänud. Paraku ei ole nad sugugi heas vormis, sest nad pole korralikku hooajaeelset ettevalmistust läbi teinud,” tõdes ta.

Sellest hooajast tohib igaks kohtumiseks protokolli kanda vaid neli võõrmängijat, Kalevil on neid kaks korda rohkem, seetõttu on tulnud teha keerulisi valikuid. “Oleme proovinud kord ühtede, siis jälle teistega. See ei vii kuhugi. Peame välja sõeluma põhimehed, kes tahavad mängida, ülejäänud peavad leppima duubliga,” sõnas ta.

Tõsised jutuajamised

Starodubtsevile teeb kõige rohkem meelehärmi, et avakohtumistes on mitmed mängijad tegutsenud platsil tujutult. “Võitlustahet pole. Vaatasin, et viimase mängu lõpus polnud mitmetel isegi väsimuse märke,” oli ta nördinud.

Eile peeti Sillamäel meeskonnaga tõsiseid jutuajamisi. “Pidime mängijatele meelde tuletama, milleks nad siia on tulnud. Lepingud on allkirjastatud, nüüd tuleb neil hakata tegema seda, mis on nende kohus,” oli Starodubtsev resoluutne.

Samas oli Kalevi president optimistlik, leides, et kehv start ei tähenda, et meeskond poleks tänavu võimeline konkureerima tabeli ülemise poole kohtade pärast. “Hooaja alguses kaotatud punktidest on loomulikult kahju. Aga meie eripära on viimastel aastatel see, et käivitume väga aeglaselt, aga kui tuurid üles saame, siis oleme kõigile tugev vastane. Samal ajal on nii mõnelgi teisel klubil, kes alustab hästi, jaanipäevaks aur otsas,” arutles ta.

Kalevil pole sugugi kerge “silma pähe saada” ka järgmises voorus, sest vastamisi tuleb minna mulluse pronksimeeskonna Nõmme Kaljuga, kus vägesid juhatab endine Kalevi loots Sergei Frantsev ning põhikoosseisuski on mitmeid hiljuti veel Sillamäe särgis mänginud mehi: Andrei Sidorenkov, Deniss Tjapkin ja Janar Toomet.