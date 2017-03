Riigikontrolör kaitses isalõvina SKA pealinna jätmist

14. märts 2017

Sisekaitseakadeemia (SKA) kolimine Narva on mõttetu, ülikallis, seab vastutustundetult ohtu siseturvalisuse koolituse kvaliteedi ja sisaldab oluliselt julgeolekuriske, loetles riigikontrolör Alar Karis eile riigikogu kõnepuldist praeguses koalitsioonis kokku lepitud plaani negatiivseid mõjusid.

Alar Karis tõdes, et on juba aastaid näinud, kuidas valitsuse moodustamise ja koalitsioonileppe kokkukirjutamise tohuvabohus tekivad plaanidesse ka lõpuni läbi kaalumata mõtted. “Sisekaitseakadeemia kolimine Ida-Virumaale näib olevat üks sellelaadsetest. Mõnele üksikule isikule või rühmale paistab see aga olevat lausa kinnisidee, mis oma definitsiooni kohaselt on nende vaimu haaranud nii, et see peaaegu ei allu muutmisele mingite argumentidega, mistõttu teema kerkib pinnale kindla järjepidevusega,” tõdes ta eile riigikogus Vabaerakonna arupärimisele vastates.

Riigile kahjulik

Ta meenutas, et riigikontroll on mitmel korral juhtinud tähelepanu riskidele, mis mõjutavad hariduse kvaliteeti ja riigile tekkida võivat kahju. “Asusin juba 2013. aastal seisukohale, et sisekaitseakadeemia Ida-Virumaale viimine pole otstarbekas. Olen samal seisukohal ka praegu. Seni tehtud otsuseid ja praegu teadaolevaid asjakohaseid mõjuanalüüse ja hinnanguid arvesse võttes ei ole sisekaitseakadeemia Ida-Virumaale viimine otstarbekas. Vastupidi, see on mõttetu, ülikallis, seab vastutustundetult ohtu siseturvalisuse koolituse kvaliteedi ja sisaldab oluliselt julgeolekuriske,” väitis Karis, et tegu ei ole just kõige mõistlikuma mõttega, kui väljendada ennast võimalikult pehmelt.

Karise hoiakuid toetasid ka mitmed Reformierakonna, Vabaerakonna ja EKRE saadikud. Vabaerakonna esimees Andres Herkel ütles näiteks, et kinnise õppeasutuse viimine piiri äärde, kus piltlikult öeldes saab teiselt poolt Narva jõge jälgida seda, kuidas õpetatakse näiteks taktikat, seob endas suurt julgeolekuohtu. “Selleks, et täita regionaalpoliitilisi eesmärke, ei ole haridusasutuse kolimine kindlasti kõige efektiivsem meede. Haridusasutuse peamine − ja ma ütleksin ikkagi, et valdavalt ainus − eesmärk on anda võimalikult head haridust. Kui hakata selle kaudu ellu viima mingeid muid eesmärke, olgu see regionaalpoliitika või mis tahes, siis me hakkame ühe maakera sisse ehitama teist maakera ja see ei lõpe tavaliselt hästi,” tõdes Herkel.

Stalnuhhin: mida te kardate?

Kolimisvastaste sõnavõtud ajasid harja punaseks keskerakondlasel Mihhail Stalnuhhinil. “Kui on võimalus teha midagi reaalset, et sul sinu linnas elu muutuks paremaks, siis nad tulevad siia pulti ja hakkavad rääkima sellest, et sobilikku elukeskkonda seal ei ole, et nad on nii kõrged džentelmenid, et neile ei sobi sellised linnad nagu Narva elamiseks. Õpetada nad seal ei saa. Mängitakse klouni!” tõdes ta ja küsis, kas meil on üks riik või ei ole. “Kas Ida-Virumaa on Eesti osa, kas Narva on Eesti osa? Mis jutud need üldse on?!”

Stalnuhhin möönis, et kolimisega on seotud mõningad riskid. “Jah, tekivad raskused. Ent kellega on tegemist, baleriinidega või? Kas need on mingid udused olendid, kelle pärast peab kogu aeg värisema, või need on tugevad mehed ja naised, kes peavad pärast korda kaitsma? Mida te kardate? Kas kardate, et Narva tuleb natikese rohkem elu tagasi, kui seda võiks seal olla? Jätkame ikka seda endist poliitikat, et kogu riik teha pealinnakeskseks? Jätame kõik oma kodukandi maha, sõidame siia kokku, siin on kõige vähem kuskile sõita, siin on kõige väiksemad kulutused,” tulistas Stalnuhhin, varjamata, et temas räägib kibestus.

IRLi fraktsiooni aseesimees Siim Kiisler tõdes, et Ida-Viru probleem on tema vähene seotus ülejäänud Eestiga ja selle tugevdamiseks on vaja viia riigiasutusi Ida-Virumaale.

Sotsidest saadikud eile riigikogus toimunud arutelusse ei sekkunud. Fraktsiooni esimees Kalvi Kõva ütles Põhjarannikule, et ei näinud selleks mõtet. “Meie juhatuse otsus toetada kolimist on jõus ja seda teemat on väga aktiivselt selgitanud ka siseminister Andres Anvelt, kes on toonud esile, et kolimisega seotud lisakulutusteks tuleb leida raha,” sõnas Kõva.