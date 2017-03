Põhjarannik teisipäeval, 14. märtsil

14. märts 2017

* Sisekaitseakadeemia kolimine Narva on mõttetu, ülikallis, seab vastutustundetult ohtu siseturvalisuse koolituse kvaliteedi ja sisaldab oluliselt julgeolekuriske, loetles riigikontrolör Alar Karis eile riigikogu kõnepuldist praeguses koalitsioonis kokku lepitud plaani negatiivseid mõjusid. Karis tõdes, et on juba aastaid näinud, kuidas valitsuse moodustamise ja koalitsioonileppe kokkukirjutamise tohuvabohus tekivad plaanidesse ka lõpuni läbi kaalumata mõtted.

* Pühapäeva õhtul kella 17.30 ajal Kohtla-Järve − Kukruse − Tammiku tee 16. kilomeetril asuval raudteeülesõidukohal rongiga kokku põrganud ja kohapeal surma saanud kahe noore mehe isikud on senimaani tuvastamata, nagu ka põhjus, miks nad foori punase tule ajal raudteed ületama hakkasid.

* 15 Gundel Károly kulinaariakooli õpilast teevad oma ettevõtte praktikat Ida-Viru söögikohtades. Tulevane kokk Peller Daniel ja kelneriõpilane Finta Aron polnud kunagi varem Gruusia toite maitsnud, aga nüüd on neil selleks suurepärane võimalus, sest nad praktiseerivad Jõhvi trahteris Mimino. Õnneks soojendavad praktikakoha köögi toidud hästi keha, sest kohalik ilm mõjus Ungari noormeestele külmašokina. Nende kodumaal läheneb temperatuur juba kahekümnele. Eesti on kõige põhjapoolsem ja külmem koht, kus nad on kunagi käinud. Ja nüüd tuleb siin kaks kuud vastu pidada.