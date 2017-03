Viru toidu parimad palad

13. märts 2017

Maakonna vingemaid toiduelamusi pakuvad tordimeister Sondast, pruulikoda Purtsest ja kohvik Jõhvist, selgus eileõhtusel konkursi “Viru Toidu parimad 2016″ tunnustusüritusel.

Reedel kuulutati välja Virumaa parim toitlustaja ja toidutootja ning silmapaistvaim tegu, mis on aidanud teadvustada inimestele kohaliku toidu tarbimise ja toidukultuuri olulisust. Tiitlisaajad valis välja Virumaa toidutootjaid, -töötlejaid ja toitlustajaid ühendav MTÜ Kohalik Toit, kes tegeleb kohaliku toidu propageerimisega ja kasutab brändinime Viru Toit.

Hobist elatis

Võitjaid autasustati Jõhvi kontserdimaja kohvikus Noot, mis sai ise parima toitlustaja tiitli. Kohvikupidajateks on Rita Engaste ja Aare Rebban, kes on kontserdimaja kohviku operaatorid 2015. aasta sügisest.

Ühe väljakutsena nägid nad alustades küsimust, kuidas täita ideede ja pakkumistega inimtühje perioode. Üht-teist on juba välja mõeldud. Eelmisest sügisest toimuvad muusikaviktoriinid, mis toovad argipäevaõhtuti täismaja. Teiseks “firmaürituseks” on koostöös riigiametnike klubiga ERAK igakuine toiduklubi. “Meie peakoka Ahto Hinni juhendamisel on tehtud näiteks makroone ja komme. Nii saavad inimesed n-ö maitse suhu ja oskavad tagasi tulla,” rääkis Engaste.

Kõige rohkem pelgavad kohvikupidajad suve, mis on kontserdimajas kõige tühjem aeg. “Aga meil käib väga hea rahvas. Siiatulekuks peab ikka pingutama − juhuslikult siia ei satu. Ise loodame, et vastame sellele ja meie kliendid lahkuvad heade emotsioonidega,” ütles Rebban.

Parimaks toidutootjaks kuulutati eile OÜ Pagarikoda omanik Leelo Strauch, kes ei saanud tulla õnnitlusi vastu võtma. Tema sõnul on reedeti ja laupäeviti keeruline kodust välja pääseda, sest tellimused vajavad täitmist ja esialgu mässab ta köögis üksinda. “See võtab aega, et abitööjõudu palgata,” tõdes väikeettevõtja, kes tegi oma kodusest hobist püsiva elatise kolm aastat tagasi.

Strauch soovib masstootmisest eristuda ja kasutab naturaalset toorainet, mida eelistab osta kohalikelt. “Pole mõtet teha seda, millest on tekkinud juba ületootmine.”

Peale kohalike omavalitsuste ja ettevõtete on Pagarikoja toodete tellijateks emad, kelle lapsed on allergikud või kes lihtsalt soovivad pakkuda puhast toitu. Nädalas tuleb keskmiselt 20 tellimust. Üksi rohkem ei jõuagi, sest iga tort on erinäoline. “Nädala alguses teen kaunistusi, neljapäevast hakkan küpsetama,” kirjeldas Strauch oma argipäeva.

Tellijad kiidavad Facebooki lehel Pagarikoja torte kui “koduseid, aga samas hõrke”. “Tunnustus annab tunde, et teed õiget asja,” kinnitas tordimeister.

Kohustus areneda

Masstootmisest eristumiseks avati eelmisel aastal ka OÜ Purtse Pruulikoda, mille taga on kindluse peremees Janner Eskor koos kahe äripartneri Kalev Käosaare ja Innar Marmoriga. Pruulikoja moto on “Eesti käsitööõlu Metsikust Idast”.

Lühikese ajaga on jõutud nii kaugele, et Purtse õlut saab osta kahekümnest kohast üle Eesti. Pea sama palju on neid söögikohti, kus metsiku ida maitset on võimalik kohapeal mekkida.

Ida-Virumaal on edasimüüjateks Jõhvi Promenaadi talupood ja Lüganuse talupood, Tuhamäe hostel, Mäetaguse mõisahotell ning Purtse kindlus ise. Kohapeal saab käsitööõllel lasta hea maitsta lisaks nimetatud Mäetagusele ja Purtsele ka kohvikus Noot, trahteris Mimino ning Alutaguse puhke- ja spordikeskuse kohvikus.

Janner Eskoril oli tunnustusüritusele asja ka eelmisel aastal, kui ta võttis Purtse kindluse restoranipidajana vastu parima toitlustaja tiitli − seda kahasse kaasa Sigrid Välbega. Mullu läksidki kõik võidud Lüganuse valda: OÜ Lüganuse Agro pärjati Lüganuse talupoe avamise eest aasta teo tiitliga ja parimaks toidutootjaks tunnistati lihatöötlemise ettevõte OÜ Sigwar.

MTÜ Kohalik Toit juhatuse liige Ülle Marits ütles, et tunnustust jagatakse väikestele toiduga seotud ettevõtjatele. “Väikesed ettevõtjad, kus mõnikord on töötajaid vaid üks ja kogu töö tuleb endal teha, väärivad väga-väga igasugust paitamist. Olgu see või nii väike silitamine nagu meie tunnustamine.”

Tänavu esitati konkursile 26 kandidaati.

“Brändikomisjon, kes kõik konkursile laekunud ettepanekud läbi sõelub, on alati kimpus valiku tegemisega, sest nagu ikka on igas kategoorias mitu võrdväärset kandidaati. Vaadates tagasi eelmisele kolmele aastale, on kõik valitud ettevõtjad tunnustuse väärilised. Mulle tundub, et nad võtavad tunnustust ka väikese kohustusena, et tegutseda ja edasi areneda,” märkis Marits.

Ta rõõmustas, et nii Purtse kindluse kohviku-restorani kui ka 2014. aasta Virumaa parimaks toitlustajaks valitud Gruusia trahteri Mimino Jõhvis leiab “Eesti maitsete restoranijuhist 2017″, mis juhatab teed Eesti parematesse söögikohtadesse.