Põhjarannik laupäeval, 11. märtsil

11. märts 2017

* Tänase Põhjaranniku esiküljelt saab lugeda, et Ida-Virumaa vingemaid toiduelamusi pakuvad tordimeister Sondast, pruulikoda Purtsest ja kohvik Jõhvist – nii selgus eileõhtusel konkursi “Viru Toidu parimad 2016″ tunnustusüritusel. Parimaks toidutootjaks kuulutati OÜ Pagarikoda omanik Leelo Strauch, kes ei saanud tulla õnnitlusi vastu võtma. Tema sõnul on reedeti ja laupäeviti keeruline kodust välja pääseda, sest torditellimused vajavad täitmist ja esialgu mässab ta köögis üksinda. “See võtab aega, et abitööjõudu palgata,” tõdes väikeettevõtja, kes tegi oma kodusest hobist püsiva elatise kolm aastat tagasi.

Strauch soovib masstootmisest eristuda ja kasutab naturaalset toorainet, mida eelistab osta kohalikelt. “Pole mõtet teha seda, millest on tekkinud juba ületootmine.”

* Veel saab lugeda, et Viru Keemia Grupp ei saa kahte seisvat Kiviteri tehnoloogiat kasutavat õlivabrikut tööle panna põlevkivi puuduse tõttu.

Viru Keemia Grupi juhatuse esimees Ahti Asmann kinnitas, et võtaks tööle ligemale sada inimest ja paneks paari kuu jooksul tööle ka kaks seisvat Kiviteri õlivabrikut, kui ettevõttel oleks vaid pool miljonit tonni tükipõlevkivi, mida selleks vaja läheb.

* Nädalalõpu persooniintervjuu on soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku Liisa Pakostaga, kes räägib muuhulgas sellest, kuidas sooline palgalõhe eksisteerib ka riigiasutustes ja miks peaks tema arvates olema Eestis rohkem meessoost lasteaiakasvatajaid.

* On ka väga põnev lugu ühest noorest Jõhvis käivitunud ettevõttest, mis on palganud üle 20 vähenenud töövõimega inimese, et salvestada Venemaa turu jaoks heliraamatuid. Ettevõtmise juht Sergei Heistonen kinnitab, et audioraamatute turg on piiri taga põhjatu. “Me võime areneda ja luua veel töökohti, aga sobivaid inimesi on väga raske leida. Heast diktsioonist ei piisa, peab olema ka artist,” sõnab ettevõtte juht.