Saja päevaga trollijuhiks

11. märts 2017

Kunagine reklaamlause “Kuue kuuga trollijuhiks” osutas võimalusele omandada aus amet. Sada päeva Jüri Ratase valitsust näitab, et kõik, mis suurte lootustega välja hõigatakse, nii hästi ei edene.

Pidi tulema parema töökultuuriga ja kaasav valitsus, aga tegelikult sirgusid saja päevaga pardid. Näiteks minister Tarmo Tamm, kes sügisel peab kogu Euroopa Liidu põllumajanduspoliitikat ohjama, on teatanud, et kandideerib sellal hoopis kohaliku volikogu esimeheks. Ühesõnaga, kas minister on minister, vallavolinik või part? Äkki hoopis trollijuht?

Mind tabas esimene pettumus siis, kui pärast Jüri Ratase korduvat kinnitust, et Vabaerakonna põhimõtted peegelduvad valitsusleppes, ei olnud seal mitte ühtegi meie kandvaist demokraatialubadusist. Aga just pärast Savisaare tekitatud võlgu ja laristamist olnuks riigieelarvest rahakahmamise vähendamine selge signaal, et Keskerakonna uus juhtkond on teisest puust. Aga ei, uus valitsus kulutab avalikku raha laias kaares ja mitte alati sinna, kuhu oleks hädasti tarvis.Pöördume korraks tagasi helgete lootuste aega. Vabaerakond tahtis uuele valitsusele jõulu- ja töörahu anda. Selle kavatsuse rikkus valitsus ise ära, tuues riigikokku kobareelnõu, millega viidi korraga ellu hulk maksumuudatusi. Kobara poolt polnud võimalik hääletada, sest sümpaatsete ideedega kõrvuti tulnuks sama hääletusega toetada ka vastutustundetuid ja segase sisuga muudatusi.

Riigikogu sellise kobarvaliku ette seades kordas uus valitsus kõiki neid patte, mille eest oli Keskerakond eelmist valitsust sarjanud. Nüüd vaidlustas õiguskantsler Ülle Madise need maksumuudatused selles osas, mis puudutab alkoholiaktsiisi lisatõusu. Nii rikuti õiguspärase ootuse põhimõtet.

Hea on, et õiguskantsler seadusele näpu taha sai, kuid tuleb tunnistada, et Eesti-Läti aktsiisierinevusega on kahju juba varem tehtud. Tagajärjeks on suur piirikaubandus, maapoodide kiratsemine ja maksuraha siirdumine Lätti. Nendes hädades ei saa sajapäevast valitsust süüdistada. Küll aga tuleb öelda, et Keskerakond on astunud Reformierakonna saabastesse ning kordab samu vigu. Uut poliitikat pole.

Sama käib haldusreformi kohta. Keskerakonna valitsusel oli võimalus Reformierakonna jäikust pehmendada, näiteks lubada erandeid seal, kus 5000 elaniku kokkusaamine mõistliku suuruse ja geograafilise kujuga omavalitsuses ei olegi võimalik. Paraku pole valitsus saja päevaga mingit paindlikkust ilmutanud. Pigem vastupidi, sundliitmiste kirves on teravamaks ihutud.Lõpuks kõik need lahingud nullvariandi kodakondsuse eest, intervjuud Sputnikule ja erandite lubamine, et gümnaasiumide üleminek eestikeelsele õppele kavandatud moel ei toimuks. Kas need on võidud selle nimel, et Savisaare-meelne valija Keskerakonnaga jääks? Pigem on need Pyrrhose võidud. Esiteks annavad nad järjest valusamaid hoope IRLile, kes muutub nonde algatustega leppides plahvatusohtlikuks. Teiseks annavad nad kogu ülejäänud Eesti poliitilisele spektrile sõnumi, et vastupidi algsele ootusele ei ole mõistlik koalitsioon Keskerakonnaga võimalik.

Peaministripartei ei peaks tüli norima, nagu viimati tehti Heimar Lengi algatusega kompensatsioonist müstilisele arvule omandireformi ohvritele. Peaministripartei peab otsima tasakaalu ja seisma koalitsiooni kui terviku eest. Või veel parem − seisma ka ekspertide ja opositsiooni kaasamise eest, nagu algul lubati. Jüri Ratas võib olla väliselt parem suhtekorraldaja kui tema eelkäija. Kuid kui sisu puudub, ei ole sellest kuigi suurt abi.