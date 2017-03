Jõhvis kiputakse eelistama valimisliite erakondadele

11. märts 2017

Mitmed Jõhvi kohalikud liidrid nuputavad, kas neil on mõistlikum sügisel toimuvatel valimistel tulla hääli püüdma oma erakonna või hoopis valimisliidu nimekirjas.

Reformierakond on esimesena selgelt välja öelnud, et nemad seekord põõsasse passima ei jää ja panevad oma nimekirja välja. Eelmine vallavanem Aivar Surva leiab, et valimisliitude aeg Jõhvis peaks hakkama läbi saama. “Lähiminevik on ju näidanud, kuivõrd ebapüsiv nähtus valimisliit on,” ütles Surva, tuues näiteks Jõhvis viimastel valimistel enim hääli saanud valimisliidu Jõhvi Heaks, mis lagunes kiiresti ja mille liikmed on nüüd volikogu eri leerides.

Reformierakond koostab programmi

Surva sõnul soovib Reformierakond koondada oma nimekirja inimesi, kes tahaksid aidata tuua Jõhvi välja sellest seisakust, kuhu ta praeguse võimuga on sattunud.

Kui teised erakonnad Jõhvis alles kaaluvad, kas tulla oma nimekirjaga välja või mitte, siis Reformierakond on Surva sõnul asunud juba programmi kokku panema ja korraldab lähiajal avalikke üritusi, kus lahatakse mitmesuguseid teemasid. Näiteks järgmisel kolmapäeval korraldatakse kontserdimajas ümarlaud haridusküsimustes. “Pakume arutamiseks meie ideid ja samas kogume asjatundjate mõtteid, mida lisada oma programmi,” selgitas ta ümarlaudade korraldamise mõtet.

Surva sõnul tahab Reformierakond muuta Jõhvi valitsemist avatumaks ja panna rõhku linna välisilme parandamisele. Oravapartei pole eelmistel valimistel Jõhvis edu saavutanud. 2009. aastal ei ületatud viie protsendi künnist, neli aastat hiljem anti vastastele loobumiskaotus. “Sellise pausi järel ei ole lihtne jälle konkureerima tulla. Me ei ole naiivsed ega arva, et nüüd tuleme ja võidame valimised. Ka kolmandiku volikogu kohtade saamine oleks väga hea tulemus,” ütles Surva.

Samas on ka Jõhvi reformierakondlaste seas neid, kes pole nõus kandideerima parteinimekirjas, vaid eelistavad valimisliitu. Tuntuim nendest on endine volikogu esimees Niina Neglason. “Mul ei ole midagi Reformierakonna vastu, aga olen veendunud ja seda on ka varasemad valimised näidanud, et Jõhvis saab parema tulemuse valimisliidus, kuhu inimesed koonduvad mitte partei ideloogia, vaid selle mõttekaasluse alusel, mida kohalikus elus tahaks ära teha,” sõnas ta.

Neglasoni sõnul kavatseb lõviosa praegu Jõhvis opositsiooni kuuluvatest saadikutest koonduda valimisliitu. “See ei tähenda, et me ei võiks hiljem koostööd teha teiste hulgas ka Reformierakonnaga,” ütles ta.

Keskerakonnas segased lood

Sootuks segane seis on Jõhvis Keskerakonnal. Jõhvi osakonna juht Kaarel Pürg on koos Endel Paabiga opositsioonis. Tema erakonnakaaslane Ljudmila Jantšenko on aga vastasleeris, kes on vallavanemaks valinud Eduard Easti, kes on samuti Keskerakonna liige.

Kaarel Pürg hoidus eile avamast plaane, kas Keskerakond osaleb Jõhvis valimistel oma nimekirjaga ja kes sinna kuuluda võiksid. Eelmise aasta lõpus end Jõhvi elanikuks registreerinud Eduard East kinnitas, et kaalub, kas kandideerida Keskerakonna või mõne valimisliidu nimekirjas. Küsimusele, miks ta oma koduerakonna kõrval ka valimisliitu kaalub, märkis East, et peab oluliseks olla ühes nimekirjas mõttekaaslastega.

Jõhvi vallavolikogu esimees Teet Enok kinnitas samas, et kavatseb moodustada koos Eduard Easti ja veel kahe fraktsiooni K.Õ.V.A. kuuluva volikogu liikme Sergei Andrejevi ja Vadim Jerjomenkoga valimisliidu. Enok, Andrejev ja Jerjomenko pääsesid volikogusse sotside nimekirjas, kuid sidusid end hiljem erakonna küljest lahti ja moodustasid uue koalitsiooni koos Nikolai Ossipenko valimisliiduga Jõhvi − Meie Kodu ja osa valimisliidu Jõhvi Heaks liikmetega.

Enok ütles, et nende loodav valimisliit kutsub oma nimekirja ka erakondade liikmeid. “Oleme ise parteiliselt vabad, kuid samas avatud parteidele,” sõnas ta.

Sotside Jõhvi osakonna juht Hristo Neiland kinnitas, et erakond kavatseb Jõhvis kindlasti oma nimekirjaga välja tulla, ent ühtegi kindlat kandidaati ta praegu avalikustama polnud veel nõus.

IRLi nimekiri ebatõenäoline

IRLi Ida-Viru piirkonna juhatuse liikme Aivo Tamme arvates on erakonnal Jõhvis oma nimekirjaga keeruline edu saavutada ja erakonna liikmetel on ilmselt mõistlik minna valimisliitudesse.

Fraktsiooni Jõhvi − Meie Kodu aseesimees Vjatšeslav Šlõk ütles, et see, millisel moel osaleb nende valimisliit järgmistel valimistel, peaks selguma märtsi lõpus või aprilli alguses. Šlõk ütles, et ta ise tahab kindlasti kohalikus poliitikas jätkata. “Kindlalt võin öelda, et Keskerakonna nimekirja ma kandideerima ei lähe. Niisamuti ei saaks ma olla ühes seltskonnas praeguse opositsiooniga, sest mulle on vastuvõetamatu, kuidas nad omal ajal käitusid Tauno Võhmariga,” ütles ta.

Endine Jõhvi vallavanem, praegu Mäetaguse vallavalitsust juhtiv Võhmar ütles eile, et ei mõtle praegu üldse Jõhvis kandideerimisest. “Minu käest on mitmel korral küsitud, kas ja kus ma kandideerin, aga enne suve ma mingeid otsuseid ei tee,” sõnas ta.