Põhjarannik reedel, 11. märtsil

10. märts 2017

* Tänane Põhjarannik kirjutab esileheküljel, et mitmed Jõhvi kohalikud liidrid nuputavad, kas neil on mõistlikum sügisel toimuvatel valimistel tulla hääli püüdma oma erakonna või hoopis valimisliidu nimekirjas.

Reformierakond on esimesena selgelt välja öelnud, et nemad seekord põõsasse passima ei jää ja panevad oma nimekirja välja. Eelmine vallavanem Aivar Surva leiab, et valimisliitude aeg Jõhvis peaks hakkama läbi saama. “Lähiminevik on ju näidanud, kuivõrd ebapüsiv nähtus valimisliit on,” ütles Surva, tuues näiteks Jõhvis viimastel valimistel enim hääli saanud valimisliidu Jõhvi Heaks, mis lagunes kiiresti ja mille liikmed on nüüd volikogu eri leerides.

* Veel saab lugeda sellest, kuidas Sillamäel otsitakse lahendust olukorrale, kus riik andis eurotoetuse kahele esmatasandi tervisekeskusele, ehkki sotsiaalministeeriumi tellitud uuring pidas optimaalseks ühte. Sealjuures soovivad mõlemad tervishoiuasutused, et projekti omaosalust aitaks maksta linn.

* Narvas võivad aga tulevased pruutpaarid kergendatult ohata. Riigireform hävitab maavalitsused ning nende juures tegutsenud perekonnaseisuosakondade ülesanded lähevad üle maakonnakeskuste omavalitsustele. Kuigi Ida-Virumaal on maakonnakeskuseks Jõhvi, saab ka Narva linnavalitsus oma perekonnaseisuosakonna.