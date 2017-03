Logistika- ja tootmishoone pole rentnikke leidnud

9. märts 2017

Jõhvi äri- ja logistikaparki ärihoonet planeerinud AS Vallikraavi Kinnisvara ei ole seni suutnud leida huvilisi, kes sooviksid logistika-, tootmis- ja äripindu rentida, mistõttu pole ka selge, millal maja ehitama hakatakse.

Optimistlikult ühe esimesena sihtasutuselt Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus esimesed krundid ostnud ning sinna äri- ja logistikahoonet planeerinud Vallikraavi Kinnisvara, kes paar aastat on otsinud võimalikku keskusesse rentnikke, on hädas ettevõtete leige huviga, mistõttu on planeeritu jäänud ka teostamata.

Väga leige huvi

Ehkki ettevõte on teinud nii otsepostituskampaaniat kui ka otsinud büroodega otsekontakte, ei ole see ettevõtte juhatuse liikme Indrek Renteli sõnul tulemusi andnud ning seni pole rentnikke võimalikele pindadele leida suudetud.

Kuni pole rentnikke, ei hakata ehitama ka hoonet ennast, sest ettevõtte äriplaan nägi ette, et maja ehitatakse just rentnike vajadusi arvestades.

Vallikraavi Kinnisvara ei osanud kuidagi põhjendada, miks ei tundu Jõhvi pargi rendipind ettevõtetele atraktiivne, kuid huvi on olnud äärmiselt leige või olematu. Ometi lootis ettevõte krunte ostes, et ida ja lääne vahele jääv Jõhvi võiks tuleviku Eesti majanduses olulist rolli mängida, sellele viitas ka aktiivne tegevus Ida-Virumaa Tööstusalade Arenduse Narva logistika- ja tööstuspargis.

Vallikraavi Kinnisvara lootis rentnike huvi kasvu pärast taristu valmimist, kuid see kaasa ei aidanud. Samuti pidurdab tegevusi see, et ükski teine kinnistuomanik ei ole pargis ehitust alustanud.

Kruntidest on iga neljas müüdud

Ida-Virumaa Tööstusalade Arenduse juhatuse liikme Teet Kuusmiku sõnul teeb mitu ettevõtet Jõhvis ehitamiseks vajalikke ettevalmistusi: tegeldakse projekteerimise ja lubade taotlemisega, millest võib loota, et ehitus läheb lähiajal lahti.

Jõhvi pargi 24 krundist on praeguseks müüdud 6 ja broneeritud 4. Taristu valmis seal 2015. aasta lõpus, kuid ettevõtete investeeringute tegemine on võtnud loodetust kauem aega.