Muudame Eesti tähendust

9. märts 2017

Kuvand Eestist kui kaugest Euroopa ääremaast, millega jätkuvalt seostatakse ka postsovetlikku venemõju, ei ole viimastel aastatel paranenud. Maailm on muutunud rahutumaks ning väga paljudes riikides kasvatavad mõjukust riikide ja rahvaste kapseldumist pooldavad poliitilised jõud.

Oleme mures, et Euroopas ja mujalgi maailmas Eestit ei mõisteta ning hoolimata meie kuulumisest Euroopa Liitu ja NATOsse, paigutatakse meid jätkuvalt riskantsete piirkondade hulka. Vene agressioon Ida-Ukrainas on seda kuvandit vaid suurendanud. Kuigi e-maailmas on Eesti maine hea, ei asenda see inimeste vahetut kontakti ega muuda veendumusi. Kuna Venemaa on ettearvamatu ning võimendab pidevalt oma ohtlikkust riikliku propaganda ja imperialistliku välispoliitikaga, siis jäävad vähetõhusaks katsed meie rahvusvahelist mainet vaid Eesti märgi loomise abil parandada.

Maailma suud kinni ei seo, negatiivseid hinnanguid meie poliitilisele ja julgeolekulisele olukorrale ainult diplomaatide ning vaid Soome ja Skandinaavia maade turistidele jäetud mulje toel ei muuda. Meie haare peab olema laiem, silmapiir avaram, sest peame paistma turvalise ja usutava valikuna ka kõige kaugematele maadele, olema sealsetele inimestele huvitav külastuskoht.

Oma kuvandi parandamist saame alustada, tehes seda, millest käib jõud üle ning mis on kindlasti Eestile kasulik. Umbes sama tähendusega, mis Eesti muu maailma jaoks, on Ida-Virumaa ülejäänud Eesti jaoks! Samad märksõnad: postsovetlik, venemõjuline, tundub kaugelt vaadates ohtliku ja ebamugavana, piirkonnana, kust inimesed lahkuvad, mitte ei taha sinna minna. Nagu lääneeurooplased ja välisinvestorid suhtuvad suure ettevaatusega meie maasse, suhtuvad eestlased Ida-Virumaasse ja Narvasse.

Peame muutma Narva tähendust Eesti jaoks, alustades sellest, et muudame erakordse asupaiga ja dramaatilise ajalooga linna kõigi eurooplaste omaks. Narval on kõik võimalused muutuda Euroopa esimese järgu turismimagnetiks: asukoht, loodus, ajalugu, haaravalt põnev jalutamisala, kus võib nautida Rootsi-aegseid bastione, kindlust, vanalinna ning haruldast promenaadi. Narvas elab palju muusikuid ja kunstnikke ning see võimaldaks arendada rahvusvaheliste festivalide ja näituste traditsioone. Narva kolledžiga on linna loodud euroopalik ja avarduv vaimne ruum, mis on kindlasti viljakas pinnas mitmete uute, sh üleeuroopalise tähendusega haridus- ja teadusasutuste loomiseks.

Eesti on maa, kus on maha märgitud ja võetud UNESCO kaitse alla Struwe meridiaan, kuid Narva võib luua ka tsivilisatsioonide teemapargi, sest kusagil mujal Euroopa Liidus pole Huntingtoni piir nii käegakatsutav!

Kui Narva muutub välismaalastele magnetiks, muutub linn ligitõmbavaks ka eestlastele. Kui siin toimuvad kaalukad konverentsid, kus välja pakutud lahendused mõjutavad elu kogu kontinendil, kui siin käib rohkelt rahvast üle maailma ning meie avaliku sektori investeeringud kinnitavad riigi järjekindlat huvi piirkonna arengu vastu, siis võib oodata ka erainvesteeringute kiiret kasvu. Avaliku rahaga üles ehitatud Eesti efektiivseimad tööstus- ja logistikapargid tegutsevad just Narva juures ning on valmis juba praegu pakkuma nüüdisaegseid taristuteenuseid tööstus- ja logistikasektori ettevõtetele. Narva vajab järgmises järjekorras investeeringuid konverentsiteenindusse, majutus- ja toitlustussektorisse ning meelelahutusse, mis võimaldavad siia tuua esimese laine külalisi, kes oleksid siin valmis veetma aega ja tegema kulutusi.

Venemaa võib olla sulgumas ning sealt võib-olla ei ole lähitulevikus palju tulijaid. Siis ongi huvitav pakkuda maailmale teenust, mis sarnaneb kiiresti populaarsust võitva “linnuvaatluse” liikumisega. Igaüks võib tulla ja vaadata väga lähedalt kohapeale minemata, kuidas näeb välja suletud diktatuuririik. Kui aga Venemaa demokratiseerub ja muutub avatumaks, on veelgi parem, sest siis võiks Narvast välja kujuneda Venemaalt tulijatele Euroopa Liitu tutvustav kompetentsikeskus.

Teeme Narva suureks, avatuks ja tuntuks, muudame radikaalselt selle linna tähendust ning siis muutub ka Eesti: nii sisemiselt tugevamaks kui ka rahvusvaheliselt külgetõmbavamaks!

Eesti valitsusel ja seadusandjal on vaja end kokku võtta ning panna paika prioriteedid, kuidas lühikese ajaga muuta Narva tähendust ja muuta seeläbi ahvatlevaks investeerimiskeskkonnaks nii Narva kui ka kogu Eesti. Selleks on avalikul sektoril ja poliitikutel vaja:

muuta avalik retoorika Narva suhtes positiivseks ning mitte käsitleda linna kui hädaorgu, kuhu tuleb vägisi küüditada riigiametnikke ja üle viia kõrgkoole;

välja töötada riiklik programm Narva tutvustamiseks maailmas ning korraldada seal maksimaalselt rahvusvahelisi üritusi: konverentse, kohtumisi, seminare ja koolitusi;

rajada uusi transpordivõimalusi, laiendada maanteed, ehitada eralennukitele lennuväli;

sõlmida erakondade vahel kokkulepe eraldada Narva elu- ja turismikeskkonna arenguks viie aasta jooksul vähemalt 300 miljonit eurot; vajalike objektide ja investeeringute väljaselgitamiseks moodustada kohalikest kultuuri-, haridus- ja kogukonna liidritest, ettevõtjate ning riigikogus esindatud erakondade esindajatest Narva arengukogu, kaasates kohalike omavalitsuste ja Ida-Viru tööstusalade esindajad;

aidata kaasa Narva linna igakülgsete sidemete sõlmimisele ja nende aktiivsele toimimisele kõigi naaberriikide, eelkõige Soome, Rootsi ning Läti linnade ja piirkondadega;

muuta Narva Euroopa Liidu fondide ja institutsioonide jaoks eelistatud arenduspiirkonnaks, tuues selleks siia Euroopa Liidu Eesti esinduse peakontori.

Muutes Narva maailmalinnaks, muudame selle lähedasemaks ka eestlastele, sest koht, kus kogu aeg midagi toimub, tõmbab ligi uudishimulikke ja ettevõtlikke eestlasi. Sellega oleme muutnud ka Eesti tähenduse positiivseks ning e-liikumise järel kasvab välisinvesteeringute maht majanduse kõikidesse sektoritesse.