Põhjarannik neljapäeval, 9. märtsil

9. märts 2017

* Tänane Põhjarannik kirjutab esiküljel, et muinsuskaitseamet peatas Kohtla-Järve vanalinnas ajaloolises Siidisuka rajoonis asuvas ja kaitse all olevas elumajas ehitustööd, sest nendeks polnud luba. Ligemale sada aastat tagasi põlevkiviinseneridele rajatud maja praegune uus omanik on omavoliliselt plastikaknad ette pannud. Tema vastuargument kõlab, et “kõik teevad samamoodi”, ja ta viitab naabrite majadele.

* Tudulinna vald kavandab Rannapungerjale muuli. Tudulinna vallavanem Andrus Toss ütleb, et kuni Rannapungerjal pole jõesuuet settiva liiva eest kaitsvat muuli, ei näe Peipsi järvel ka paate ja purjekaid liikumas, sest nood lihtsalt ei pääse sinna.

* Kuigi ligemale poolteist aastat tagasi toimunud Jõhvi äri- ja logistikapargi lindilõikuspeol räägiti optimistlikult, et peagi sünnivad seal ka uued töökohad, ei ole seni seal veel ühegi hoone ehitustki alustatud. Näiteks esimeste seas äripargis krunte ostunud Vallikraavi Kinnisvara ei ole seni suutnud leida huvilisi, kes sooviks seal pindu rentida, mistõttu pole ka selge, millal hooneid ehitama hakatakse.

* Põhjaranniku arvamusküljel leiab Aimar Altosaar, et Narval on kõik võimalused muutuda Euroopa esimese järgu turismimagnetiks: asukoht, loodus, ajalugu, haaravalt põnev jalutamisala, kus võib nautida Rootsi-aegseid bastione, kindlust, vanalinna ning haruldast promenaadi. Narvas elab palju muusikuid ja kunstnikke ning see võimaldaks arendada rahvusvaheliste festivalide ja näituste traditsioone. Narva kolledžiga on linna loodud euroopalik ja avarduv vaimne ruum, mis on kindlasti viljakas pinnas mitmete uute, sh üleeuroopalise tähendusega haridus- ja teadusasutuste loomiseks. Kui Narva muutub välismaalastele magnetiks, muutub linn ligitõmbavaks ka eestlastele.