Narva volikogu kunagine juht taotleb linnalt toetust

8. märts 2017

Endine Narva linnanõukogu juht Vladimir Tšuikin, keda paljud mäletavad kui Eesti iseseisvuse vastast poliitikut, kelle eestvõttel korraldati Narvas autonoomiareferendum, taotleb linnalt igakuist toetust.

Narva volikogu vaidles pikalt selle üle, kas jätkata traditsiooni, mille kohaselt makstakse endistele linnapeadele (kui neid pole umbusaldusega maha võetud) toetust 15 protsendi ulatuses linnapea palgast. Praegu moodustab see summa 450 eurot ning seda toetust saavad vaid kaks nõukaaegset linnapead (toona täitevkomitee esimehed): Valeri Tšetvergov ja Eduard Rõžakov. Pärast taasiseseisvumist linnapeaks olnutest keegi seda toetust ei saa.

“Midagi halba me ei tahtnud”

Sel nädalal tuli aga linnavalitsusse Vladimir Tšuikin, kes oli volikogu (linnanõukogu) esimees aastatel 1989-1993, ja esitas avalduse, kus taotleb samuti linnalt igakuist toetust.

“Meil on ju palju igasuguseid toetusi, miks siis mitte kasutada seda võimalust. Kui leitakse, et mul on õigus seda saada, siis on hästi, kui ei, siis ei,” põhjendas Tšuikin oma avaldust Põhjarannikule. Ta tõi näiteks, et kunagised parlamendiliikmed naudivad praegu suuri eripensione ning temagi võiks seda saada, kui oleks omal ajal otsustanud parlamenti minna, kuid endise volikogujuhina ei saa ta midagi.

Vladimir Tšuikinit seostatakse aga kõige rohkem 1993. aasta suvel Narvas toimunud autonoomiareferendumiga ning vastasusega Eesti iseseisvumisele pöördelistel aegadel.

Tšuikin ise vaidleb sellele praegu vastu, väites, et ta pole kunagi rääkinud, et on Eesti iseseisvumise vastu. Referendumist kõneldes ütleb ta aga, et eesmärk ei olnud Narvat Eesti küljest lahti rebida, vaid piirkonnale sooviti eristaatust Eesti koosseisus. “Me ei tahtnud referendumiga midagi halba,” kinnitas ta ja lisas, et eesmärk oli panna praegune Vaivara vald, Narva ja Narva-Jõesuu toimima ühise majandusmehhanismina. “Need omavalitsused on ju ühine majandusorganism ja oleks loogiline, et nad on koos. Nüüd käib haldusreform, aga meie näeme, et nad üksnes kemplevad omavahel, kuigi peaks koostööd tegema. Meie tahtsime vaid seda, et Narvas oleks sama hea elu nagu mujal Eestis või paremgi. Aga mida me praegu näeme? Ida-Virumaa on ülejäänud Eestist maas,” rääkis ta. “Siis oli Narvas 80 000 elanikku, nüüd on alles vaevalt 50 000″.

Küsimusele, kas autonoomia korral elaks Narva praegu paremini, vastas ta, et ei saa seda väita. “Me tahtsime rohkem iseseisvust ja seda tingisid nii keelelised, kultuurilised kui ka hariduslikud eripärad,” sõnas Tšuikin.

Linnasekretär Tšuikini toetamisse ei usu

Narva linnasekretär Ants Liimets usub, et Tšuikin linnalt mingit toetust ei saa. “Talle ei kavatse seda keegi anda. Kõigil on meeles, kuidas ta Eesti Vabariigi vastu võitles,” sõnas ta. Liimetsa sõnul on aga kurjast, et Tšuikinile pole siiani vastatud, kui ta samasuguse taotlusega 2014. aastal volikogu poole pöördus.

Liimets oli see, kes Tšuikinilt sel nädalal uue avalduse vastu võttis, ning siis nad ka vestlesid tunni jagu ja meenutasid linnasekretäri sõnul neid tormilisi aegu, kui Narvas õhutati autonoomiatuuli. “Ikka meenutasime vanu aegu. Ta tuletas mulle ka meelde, et ma olen endine kommunist,” rääkis Liimets.

Linnasekretär ütles, et kui linnapea peaks Tšuikinile vastamise talle delegeerima, siis vastab ta nii, et volikogu sellekohane määrus ei puuduta endisi volikogu esimehi. Aga kui asi peaks minema volikogusse kaalumisele? “Mul on selline tunne, et praegune volikogu ei taha teda [Tšuikinit − E.K.] isegi näha,” sõnas Liimets.

Narva volikogu otsustas endistele linnapeadele toetuse maksmise aastal 1993 ning põhjuseks oli Meta Vannas, kes oli Narva täitevkomitee esimees, praeguses mõistes linnapea aastatel 1960-1969.

Hiljem tegi Vannas muljetavaldavat karjääri. Ta oli Eesti NSV teenindusminister, Eesti NSV ülemnõukogu presiidiumi esimehe asetäitja, Eesti NSV ülemnõukogu presiidiumi esimehe kohusetäitja ning Eesti NSV ülemnõukogu presiidiumi esimehe asetäitja. Viimast võiks võrrelda ehk asepresidendi ametikohaga.

Ent vaatamata suurele karjäärile ENSVs sattus Vannas riigikorra muutudes kitsikusse. “Tal oli väga närune pension ja Narva volikogu otsustas niimoodi toetada,” sõnas Liimets. “Nüüd aga on volikogus selliseid otsuseid edaspidi keeruline läbi suruda, sest pensionid on piisavalt tõusnud, et inimesed suudavad hakkama saada.”