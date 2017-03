Vene turist muutub

8. märts 2017

Selge see, et Ida-Virumaa turismiäri olulisim turg on idas. Statistika on viimasel ajal õnneks hakanud näitama idaturistide arvu kasvu, aga ka seda, et Venemaa turist liigub üha rohkem Narvast kaugemale.

Ida-Virumaal on see boonus, et oleme piirimaakond, kuid küsimus on selles, kas me oleme piisavalt paindlikud, et sammuda kaasa idaturistide ootuste muutustega. Eks muidugi, turistid tulevad siia kõikvõimalikel eesmärkidel: kes puhkama, kes huvireisile, kes lihtsalt sisseoste tegema. Erinevad ka inimeste rahakoti võimalused.

Selge see, et me ei pea ja ei saagi kõiki idaturiste endale hoida, küll aga tuleks aktiivsemalt reklaamida võimalusi, mida Ida-Virumaa pakub ka näiteks sündmuseelamuste otsijatele. Näitavad ju äsja läbi viidud küsitlusedki, et meie maakonnas toimuvatest üritustest ja sündmustest eriti osa ei võeta − üks põhjus on kindlasti infopuudus.

Selleks, et turiste siia rohkem meelitada ja siin hoida, tuleb teada nende ootusi ja soove. Seetõttu on ehk veidi kummaline, et alles nüüd tehti piiril esimesed põhjalikumad küsitlused. Ja tõenäoliselt on õigus maavanem Andres Noormäel, kes ütleb, et selliseid uuringuid tuleb teha tihedamini ja kindla regulaarsusega. Nii saame üsna kiiresti teada ja vastavalt ka reageerida turistide soovidele ja ootuste muutustele.

Aga kindlad trumbid idaturistide meelitamiseks on meil olemas: siin saab vene keeles hakkama, piir on lähedal ning võimalusi raha kulutamiseks aina rohkem.