Põhjarannik kolmapäeval, 8. märtsil

8. märts 2017

* Põhjarannik kirjutab esiküljel käärivast tülist Jõhvi põhikooli direktori Liina Mihkelsoni ja vallavolikogu esimehe Teet Enoki vahel. Sellest nädalast on Jõhvi põhikoolis teenistuslik järelevalve. Ametlikult on see ajendatud sellest, et kool töötab üle kahe aasta arengukavata.

“Dialoogi pole tekkinud ja mina näen koostöötahte puudumist,” märkis Enok Põhjarannikule.

Direktor Liina Mihkelson selgitas, et arengukava valmimine on jäänud toppama mitmel põhjusel. “Kool reorganiseeriti põhikooliks 1. juulil 2015 ja pooleks aastaks polnud mõtet arengukava teha.” Teiseks on arengukava koostamine võtnud rohkem aega vallavalitsuse spetsialistide vahetumise tõttu. Praeguseks on arengukava saanud nii õppenõukogu kui ka hoolekogu heakskiidu ja pall on vallavõimude käes.

Hoolekogu esimees ja lapsevanem Guido Tellis rääkis aga, et põhjus, miks arengukava ümber tants käib, on soov direktorist lahti saada. “Arengukava on otsitud põhjus, et tööleping üles öelda,” arvas ta.

* Ida-Viru maavanem tunnistas Narva-Jõesuu linnavolikogu uue esimehe Kalle Kekki allkirjastatud määrused ja tema volitused õigustühisteks ning seepärast hakatakse kuurortlinnas järgmisel esmaspäeval taas umbusaldust avaldama ja volikogu esimeest valima. Narva-Jõesuu linnavolikogu tunnustamata esimees Kalle Kekki ütles, et tal 30 päeva aega otsustada, kas maavanema otsus edasi kaevata või mitte. “Ma ei ole maavanema kirjutatuga nõus, sest see on jama,” sõnas Kalle Kekki.

* Endine Narva linnanõukogu juht Vladimir Tšuikin, keda paljud mäletavad kui Eesti iseseisvuse vastast poliitikut, kelle eestvõttel korraldati 1993. aastal Narvas autonoomiareferendum, taotleb linnalt igakuist toetust. “Meil on ju palju igasuguseid toetusi, miks siis mitte kasutada seda võimalust. Kui leitakse, et mul on õigus seda saada, siis on hästi, kui ei, siis ei,” põhjendas Tšuikin oma avaldust Põhjarannikule.

Narva volikogu vaidles pikalt selle üle, kas jätkata traditsiooni, mille kohaselt makstakse endistele linnapeadele (kui neid pole umbusaldusega maha võetud) toetust 15 protsendi ulatuses linnapea palgast. Praegu moodustab see summa 450 eurot ning seda toetust saavad vaid kaks nõukaaegset linnapead (toona täitevkomitee esimehed): Valeri Tšetvergov ja Eduard Rõžakov. Samast loost saab muuhulgas ka teada, mil moel oli sellise toetuse kehtestamine 90ndate aastate algul ajendatud Eesti NSV ühest omaaegsest tippjuhist Meta Vannasest.

* Tänasest Põhjarannikus on lugu sellest, kuidas on kohalikud kauplused tänaseks naistepäevaks end lilledega varustanud. Andersoni lillepoe ärijuht Jekaterina Šmeljova tõdes, et 8. märtsil tehakse ühe päevaga 80 protsenti tavapärasest kuu käibest ja naistepäeva-eelsel ööl poe töötajad tavaliselt uneaega ei saa ja tööle kaasatakse ka abivägi.