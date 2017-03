Päästeamet tunnustab elupäästjaid

7. märts 2017

Eelmise aasta novembrikuus oli Ida-Virumaal kaks juhust, kus lapsed läbi jää tiiki vajusid. Mõlemal korral päästis nad kaaslaste kiire tegutsemine, mis omakorda tõi päästeametilt tunnustuse elupäästja medali näol.

Täna annavad siseminister Andres Anvelt ja päästeameti peadirektor Kuno Tammearu üle päästeteenistuse aumärgid. Sealhulgas elupäästja medalid, millest neli tulid Ida-Virumaale ning neist omakorda kaks kuuluvad ennastsalgava käitumise eest tavalistele inimestele.

Päästis kaaslase

Elupäästjate seast noorim oli 10aastane Kohtla-Järve poiss Dmitri Tsarinnõi, kes tõi Kohtla-Järve pargi tiigist välja sinna läbi jää vajunud sõbra.

13. novembril 2016. aastal läksid kaks sõpra Kohtla-Järve linnaparki kultuurimaja juures asuva tehistiigi juurde kelgutama. “Meil oli kahe peale üks kelk,” rääkis Dima. “Seni, kuni mu sõber kelguga alla lasi, otsisin kohta, kust mina alla võiksin lasta. Kui ma aga silmad tõstsin, nägin teda vees siplemas. Jooksin kohe trepist alla ja ulatasin talle käe. Üks vanamemm läks parajasti mööda ja kiirustas samuti meie juurde ning aitas sõpra veest välja tirida,” rääkis poiss sügisel Põhjarannikule.

Poistele tuli appi mööduja, 80aastane Ljudmilla, kes Dima sõbra veest välja aitas tõmmata.

Teine samasugune õnnetus toimus 22. novembril Narvas, kus Võidu prospektil asuva tiigi jääst oli läbi vajunud 11aastane poiss. Tiigist mööda sõitnud Kirill Ivanov püüdis esmalt poissi välja aidata auto pukseerimisköie abil, kuid kuna laps oli kaldast väga kaugel ja köieni ei ulatunud, läks Ivanov talle appi ning vajus ka ise läbi jää.

“Jää läks minu all katki, siis ma ronisin uuesti jääle ja see vajus taas sisse… Nõnda jõudsin ma poisini,” meenutas Ivanov juhtunut Põhjarannikule. “Kui temani oli jäänud umbes meeter, selgitasin ma talle, et kui ta praegu minu külge klammerdub, siis me upume tõenäoliselt mõlemad. Ning ainult tänu sellele, et poiss suutis end kätte võtta ja külmavereliselt käituda, suutsime me koos ujuda, hoides kinni purunenud jää servast. Kahel korral lasi poiss jääservast lahti ja hakkas uppuma, kuid siis ma lihtsalt võtsin talt kraest kinni ja tõstsin ta tagasi jääservale ning me liikusime edasi.”

Ivanov ei suutnud koolikotti ja vahetusjalanõude kotti kandnud last ise enam veest välja tõsta, kuid hoidis last vee peal päästjate tulekuni. Mõlemad olid alajahtunud, kuid teadvusel.

Elustasid kannatanut

8. detsembril teatati häirekeskusele tulekahjust Narva-Jõesuus viiekorruselise elumaja neljanda korruse korteris. Korterist tuli tossu ja inimene võis korteris sees olla.

Meeskonnavanem Rait Johannes võttis vastu otsuse, et suitsusukeldumist teostavad tema ja Roman Kulikov.

Trepikotta sisenedes oli juba allkorrusel tunda tugevat suitsulõhna. Korterisse sisenemiseks tuli kasutada lõhkumisvahendeid ja ukse avanedes oli näha ka tuleleeke. Kohe alustati inimese otsinguid. Korteri kaugemas nurgas leiti põrandalt põlenud madratsilt poolenisti teadvuseta kannatanu, kes toodi korterist välja ja hoiti kiirabi saabumiseni päästjate hoole all, andes talle hingamiseks suruõhu hingamisaparaadi ballooni õhku. Kiirabi saabus 15 minutit pärast elupäästet.

Johannes ja Kulikov said mõlemad ka elupäästja medali.

Aumärkidega autasustatakse päästetöötajaid, samuti teisi Eesti kodanikke ning välismaalasi vapruse eest inimeste ja vara päästmisel ning silmapaistvate teenete eest päästetööde korraldamisel, tegemisel ja päästeteenistuse arendamisel.

Peale elupäästjate tunnustatakse päästeteenistuse medaliga Narva päästekomando pealikku Jarmo Juhansoni, siseministeeriumi tänukirjaga Purtse vabatahtlike päästeorganisatsiooni kuuluvat Andrus Kütti, päästeameti peadirektori tänukirjaga Ida päästekeskuse ennetusbüroo vanemspetsialisti Ave Toomelit ja Jõhvi korrapidamisgrupi vanemoperatiivkorrapidajat Madis Moori.

Kokku anti välja 54 päästeteenistuse aumärki: üks suur kuldrist (mida on 18 aasta jooksul välja antud ainult 13), kolm hõberisti, 35 päästeteenistuse medalit, üks elupäästja II klassi medal ja 14 elupäästja III klassi medalit (sh kuus eraisikut, neist üks laps). Peale selle antakse üle missioonimedalid, peadirektori tänukirjad ning siseministeeriumi tänukirjad ja hinnalised kingitused. Kokku tunnustatakse 74 inimest.