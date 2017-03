Teejoomine tõmbas Transi täistuuridel käima

7. märts 2017

Meistriliiga tänavuse hooaja avamängus Paide linnameeskonna vastu näitas Narva Trans kõike seda, millest viimastel hooaegadel puudu on jäänud − tugevat võitlustahet, head meeskonnatööd ja väravavõimaluste realiseerimise oskust uute võõrmängijate poolt − ning sai tasuks veenva 5:1 võidu.

Trans läks juhtima juba 10. minutil, kui vastaste trahvikastis võeti keelatud võttega maha sel talvel Transiga liitunud Moskva CSKA kasvandik 19aastane Ilja Ferapontov. Penalti realiseeris viimasel hetkel meeskonnaga liitunud Valgevene ründaja Dmitri Kovb.

Kolm väravat Valgevene ründajalt

Õige pea sooritas kaks tabavat trahvilööki veel üks Transi uustulnuk Venemaalt Deniss Poljakov ja 32. minutiks juhtis Narva juba 3:0 ning lisaks oli Paide jäänud platsile kümnekesi. Paari minuti pärast taastus platsil mängijate tasakaal, sest kohtunik näitas punast kaarti neljandale Transi tänavusele leegionärile keskkaitsja Vassili Pintšukile.

Teisel poolajal jätkas Trans isukalt Paide lammutamist ja Dmitri Kovb lõi veel kaks väravat ning sai juba esimeses Narva eest peetud mängus hakkama kübaratrikiga. Paide üritas kogu kohtumise Transi kaitset lahti muukida, kuid see õnnestus vaid ühel korral.

Transi treener Adjam Kuzjajev oli oma meeskonna edus nii kindel, et saatis viimasel veerandtunnil platsile isegi oma klubi 15aastased noored, kes ei vedanud sugugi alt.

Motiveeriv teejoomine

Viimastel hooaegadel rohkesti pettumisi üle elanud Transi president Nikolai Burdakov tõdes, et seekord tegutses meeskond just nii, nagu peab ja on räägitud. “Selline start on loomulikult väga hea, aga kuidas sellist joont edasi hoida, on omaette küsimus,” ütles ta.

Burdakov rääkis, et klubi on meeskonna vaimu loomiseks ja heaks häälestuseks tänavu päris palju vaeva näinud. “Oleme väga palju mängijatega rääkinud, nii koosolekutel kui ka omaette. Korraldasime enne hooaja algust ühise teejoomise, kus võtsime veel kord üksikasjalikult lahti, mida me meeskonnalt ootame. Loodetavasti oli sellest kasu ja mitte ainult üheks mänguks,” sõnas ta.

Transi kapteniks on sel aastal Elevandiluurannikult pärit Irie, kes on Narvas elanud juba 2012. aastast alates. Tal on mitu hooaega raskete vigastuste nahka läinud. Kuid eelmise aasta lõpus narvalannaga abiellunud Irie tahab sel aastal väljakul oma meeskonnale märksa suurema panuse anda. “Ta on veel oma parematest päevadest kaugel, kuid meeskonnavaimu ja positiivse sisekliima loomisel on temast väga palju abi,” ütles Burdakov aafriklase kohta, kes treenib ka klubi naiskonda.

Sel laupäeval kell 16 peetakse hooaja esimene kohtumine ka Narvas ja sellest tõotab tulla põnevuslahing. Vastaseks on valitsev meister Tallinna Infonet (uue ametliku nimega FCI), kes tuleb piirilinna ravima haavu, mis saadi avavoorus üllatuskaotusest Tartu Tammekale.

Kas avamängus kolm väravat kõmmutanud valgevenelane Kovb on Transi jaoks lõpuks selline ründaja leid, mida Burdakov on aastaid otsinud, president esialgu öelda ei söanda. “Kahtlemata on ta meisterlik ja kogenud mängija, kes oskab tekkivaid olukordi ära kasutada, aga ta ei ole praegu veel sugugi väga heas vormis. Kuid meil on põhjust temalt palju väravaid loota,” sõnas ta.

Kalevi teine fiasko Viljandis

Kui Trans tegi hooajale ideaalse lähte, siis Sillamäe Kalevit tabas taas fiasko Viljandis. Eelmisel sügisel veel esiliigas mänginud Tulevik lõi Kalevi 1:0 välja karikasarjast.

Selleks aastaks tõusid viljandlased meistriliigasse ja võtsid kohe oma esimesed kolm punkti Sillamäelt, taas 1:0. Kalevi rünnak oli mannetu ja meeskonna 36aastane kaitsja Deniss Malov tunnistas kohtumise järel Eesti jalgpalliliidu portaalis, et tegu oli suure pettumusega ja ründes ei jagu teravust. Ta tõdes, et eelmise hooaja suurima väravaküti Jevgeni Kabajevi lahkumise järel on ründeliini jäänud suur auk. Ta avaldas lootust, et uus ründaja Mihai Turcan Moldovast hakkab ka millalgi väravaid lööma. “Ma ei tea, mis tal täna lahti oli,” sõnas Malov.

Et välismängijaid tohib igaks kohtumiseks üles anda vaid neli, jäi avakohtumisest kõrvale Kalevi eeldatavalt tugevaim uus täiendus, Leedu koondist ligemale poolesajal korral esindanud poolkaitsja Mindaugas Kalonas.

Küll aga oli Kalonas platsil pühapäeval, kui esiliiga B-tasandil mängis Sillamäe U21 meeskond Viimsiga. Kuigi Kalev jäi varakult platsile kümnekesi, mängiti vastane üle 4:0. Seejuures kahe värava autor oli just nimelt Kalonas. Ülejäänud kaks tulid Irakli Torinavalt.

Samas liigas alustas hooaega võidukalt ka Kohtla-Järve JK Järve, kes alistas Vsevolod Zassuhini väravast Vändra Vapruse 1:0.