Põhjarannik teisipäeval, 7. märtsil

7. märts 2017

* Põhjarannik kirjutab esiküljel, et täna saavad elupäästja medali ka neli idavirulast.Elupäästjate seast noorim oli 10aastane Kohtla-Järve poiss Dmitri Tsarinnõi, kes tõi Kohtla-Järve pargi tiigist välja sinna läbi jää vajunud sõbra.

* Valitsus on juba aasta aega pidanud plaani luua Narva eesti keele maja. Maja rajamise plaanist on nüüdseks saanud pigem eesti keele korruse või koridori loomise mõte endise sõjatehase Baltijets hoones. Kultuuriministeeriumi keelemajade projekti juht Olga Sõtnik selgitab tänases Põhjarannikus, mida niinimetatud keelemaja ruumides toimuma peaks hakkama ning miks selle avamist veel sel aastal oodata ei tasu.

* Kuigi lumepuuduse tõttu on tänavu mitu hundijahti luhta läinud, hindavad Ida-Viru jahimehed lõppenud jahiaastat tavapäraseks: ükski luba ei jäänud laskmata ja kõik kohustused täideti.

Mullu sügisel loomapidajate meeli ärevil hoidnud hundiprobleem − lambaid murti nii Aidus kui ka Kahulas, lisaks üks koer Kurtnas − lahenes kolme hundi küttimisega üsna jahihooaja alguses. Neljas hunt lasti juba selle aasta sees Kivinõmme jahtkonnas.

* Tänasest Põhjarannikust saab ka lugeda, milliseid suuremaid teeremonte on maanteeamet Ida-Virumaal selleks aastaks kavandanud.