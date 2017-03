Anomaalne müra elumajas sundis pöörduma tervisametisse

6. märts 2017

Narva linnavõimud pöördusid terviseameti poole päringuga, kas amet saab teha olmemüra mõõtmisi kortermajade eluruumides, kuna ühest elamust tuleb juba pikemat aega kaebusi ühest korterist kostva arusaamatu müra kohta.

Sellest majast hakkasid kaebused tulema pärast seda, kui ühes korteris tehti remonti. Naabrid kahtlustasid, et omanikud on remondi käigus rikkunud põranda konstruktsiooni, mis omakorda põhjustas heliisolatsiooni vähenemise. Narva linnavalitsuse arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ameti järelevalve osakond reageeris nendele kaebustele omapoolse kontrolliga, mille käigus selgus, et põrandakatte vahetus korteris toimus nõuetekohaselt, ehitusprojekti ja väljastatud ehitusloa kohaselt ning tehnoloogiat ei ole rikutud.

Päring terviseametile

Ent kaebused linnavalitsusse ei katkenud ning naabrid kurtsid, et korterist kostev olmemüra häirib elanikke endiselt.

Seetõttu otsustasid linnaametnikud pöörduda terviseameti poole päringuga, soovides teada, kas terviseamet saab kontrollida olmemüra vastavust kehtestatud normidele kortermajades. Päringus viidatakse sotsiaalministri määrusele, mis reguleerib müra normtasemeid avalikus ruumis ning elamutes. Sama määrus räägib muu hulgas ka naabrite tekitatavast olmemürast.

Põhjarannikule teatas terviseamet, et nemad kortermajades olmemüra mõõtmisi teha ei saa.

“Terviseamet on seisukohal, et juhul, kui põrandakatte vahetus on tehtud nõuetekohaselt, projekti ja väljastatud ehitusloa kohaselt ning põrandakatte paigalduse tehnoloogiat pole rikutud, kuid naabritelt jätkuvad kaebused majast kostva olmemüra kohta, siis on võimalik teha hoone tarindi (konstruktsiooni − E.K.) heliisolatsiooni alaseid uuringuid,” ütles ameti avalike suhete juht Iiris Saluri.

Ent olmemüra mõõtmine korterelamus on siiski keeruline. Terviseameti füüsikalabor selgitas, et neil puudub usaldusväärne metoodika ja seaduslik pädevus olmemüra mõõdistamiseks korterelamutes, “kuna meie mõõdetava müra allikaks ei saa olla teine inimene ega tema tegevus, sh lapse mängimine, esemetega põhjustatud löögid, perekonnatüli, vali televiisorivaatamine, klaverimäng vmt”.

Saluri sõnul seisneb probleem selles, et korterelamutes ei saa erisuguste mürakomponentide paljususe ja määramatuse tõttu luua ühetaolisi ning korratavaid mõõtmistingimusi, mis on eelduseks mõõtetulemuste võrdlemiseks müra normtasemetega. “Ilmselt on sellises olukorras otstarbekas mõõta ja parandada tarindite helipidavust,” lisas ta.

Mürakaebusi on pidevalt

Narva linnavalitsuse arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ameti järelevalve osakonna juhataja Ellen Uusküla nentis, et kaebusi olmemüra kohta tuleb omavalitsusse pidevalt. “Talvel rohkem kortermajadest, suvel jälle suvilatest. Mingeid konkreetseid maju või piirkondi esile tuua ei saa,” sõnas ta. Uusküla lisas, et inimeste müratundlikkus on erisugune ning see võib sõltuda ka inimese meeleolust − mõnda häirib tuule käes kolisev prügikonteiner, teist jälle tilkuv kraan või naaberkorterist kostev remondimüra.

Konkreetse juhtumi puhul aga linnavõim Uusküla sõnul sekkus, sest ehitusjärelevalve on linna pädevuses. Kuna aga probleem ei lahenenud, siis otsustati pöörduda terviseameti poole.

Ida-Virumaa korteriühistute liidu juhatuse liige ning ühistute probleemidega sageli kokku puutuv jurist Paul Paas ütles, et kortermajasisese olmemüra probleemide korral ei saagi omavalitsus eriti midagi teha. Sageli on häiriva olmemüra põhjuseks näiteks seinte halb helisummutusvõime. Aga ka inimeste müra tajumise võime on erisugune. “Sageli hakkavad helid inimest häirima, kui ta jääb korterisse üksi ja saabub vaikus. Siis hakkavad küll radikad, küll torud undama jne.” Paasi sõnul ongi kortermajas mõningase olmemüra olemasolu paratamatu, sest seal elab koos palju inimesi. “No kuidas sa võitled sellega, kui naaberkorteris kaheaastane laps mööda tuba ringi jookseb,” sõnas ta.

Küll saab tema sõnul abi siis, kui lärmi põhjustab vali muusika, naabrite pidutsemine vms hilisel kellaajal − siis on see juba politsei pädevus.