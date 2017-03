Põhjarannik laupäeval, 4. märtil

* Põhjarannik kirjutab esiküljel, et Narva linnavõimud pöördusid terviseameti poole päringuga, kas amet saab teha olmemüra mõõtmisi kortermajade eluruumides, kuna ühest elamust tuleb juba pikemat aega kaebusi ühest korterist kostva arusaamatu müra kohta. Sellest majast hakkasid kaebused tulema pärast seda, kui ühes korteris tehti remonti. Naabrid kahtlustasid, et omanikud on remondi käigus rikkunud põranda konstruktsiooni, mis omakorda põhjustas heliisolatsiooni vähenemise.

* Uusi osalejaid värbav programm “Noored koolid” soovib Ida-Virumaal oma haaret laiendada, oodates kandideerima inimesi, kel on huvi siinsetes koolides töötada. “Peab olema valmis suureks elumuutuseks,” tõdes Viljandist pärit Sven-Erik Mändmaa, kes õpetab sügisest Ahtme gümnaasiumis. * Põhjaranniku tegevtoimetaja Erik Kalda pälvis eile artikli “Riigi väärikuse küsimus” eest Eesti maakonnalehtede parima arvamusloo auhinna. Põhjaranniku jaoks on see juba kümnes pressipreemia. Eelmise aasta 14. aprillil Põhjarannikus ilmunud loos tõi Erik Kalda jõulises sõnastuses esile selle, et kui isikuid, kes pole mõrvarid, röövlid ega hiigelsummade varastajad, hoitakse pikalt enne kohtuistungit vahi all eesmärgiga sundida neid end kokkuleppemenetluses süüdi tunnistama, seab riik löögi alla oma väärikuse.

* Võiks arvata, et riigi eraldatud ametikorter on boonus, aga ekspiirivalvur Uno Esholtsile on sellest saanud aastaid kestnud hädaorg. Tänasest Põhjarannikust saab lugeda, kuidas ta on pidanud aastaid oma kodu eest võitlema.

* Nädalalõpu pikk intervjuu on seekord Aserist pärit Heli Jürgensoniga, kes on iga päev ilusa muusikaga kättpidi seotud. Ta on koormeister, ta on dirigent, ta on õppejõud, ta on suvel toimuva XII noorte laulupeo kapten.