Ida-Viru noored on passiivsed? Jätke jutt!

4. märts 2017

Ida-Virumaa noored istuvat passiivselt kodus, tahtes siit võimalikult kiiresti põgeneda Tallinna, Peterburi, Euroopasse. Kuhu iganes, et siinselt ääremaalt põgeneda. Iga päev noortega töötades avaneb sootuks teistsugune pilt. Noored tahavad tegutseda, kuid selleks peab neile looma võimalused, mis ei lõpe kodulinna või -valla piiriga.

Ida-Virumaa noorte stardipositsioon ellu astumisel on Tallinna, Tartu ja nende lähiomavalitsustes elavate eakaaslastega võrreldes erinev. Kahe suure tõmbekeskuse ümber on sissetulekud statistiliselt suuremad ja noorte võimalused paremad. Teisalt saavad siinsed noored kultuuriliselt ja keeleliselt mitmekesisema elukogemuse.

Kool, kodukoht ja kultuuriruum mängivad noore kujunemisel olulist rolli, kuid märksa vähem räägitakse sellest, kuidas mõjutab tulevikuvõimalusi elu pärast koolitunde.

Vaivara noort ei huvita, et tema võimalusi osaleda Sillamäel toimuvas huviringis takistab vallapiir, ehkki seda piiri ju füüsiliselt kuskil näha pole. Igapäevaelus ei tunnista noorsootöö ja huviharidus neid piire niikuinii. Hea muusikakool tõmbab õppijat ja õpetajat mitmekümne kilomeetri taha, robootikaringi loomiseks saab oskusteavet üleriigilisest kogukonnast. Noore mõnele keerulisele probleemile leiab lahenduse ainult valdkonna üksikuid Eestis tegutsevaid spetsialiste kaasates.

On oluline, et ka omavalitsused mõtleksid piiriüleselt ning ühendaksid jõud, et luua noortele senisest paremad ja mitmekesisemad võimalused. Eesti noorsootöö keskuse ettepanekul on üheks koostöögrupiks seljad kokku pannud Narva, Narva-Jõesuu ja Sillamäe linn ning Vaivara vald. Nagu ka paljud teised omavalitsused üle Eesti. Nende näitel oleme viimaste kuude jooksul vahetult kogenud, et ühiselt tegutsedes jõuab enamate noorte, võimaluste ja tegudeni.

Alates sügisest on Narva, Narva-Jõesuu, Sillamäe ja Vaivara ühiselt loodud võimalustes kaasa löönud ligi 1000 siinset noort, osaledes multimeedia-, animatsiooni- või tehnoloogiaringides ning paljudes muudes tegevustes. Menu on saatnud just IT-kirjaoskust ja tehnoloogiaalast silmaringi arendavaid huvitegevusi − see näitab, et Ida-Viru noored mõistavad väga hästi, mis suunas maailm liigub. Sellised ringid toimivad kõikjal Eestis − miks peaks see siin kuidagi teistmoodi olema? Tuhandet noort ei meelita osalema reklaami või ilusa jutuga, vaid pakkuda tuleb sisu ja mõtestatud tegevust. Meie noorsootöötajad on selles vallas teinud väga olulise töö.

Viimased kuud on aidanud kummutada ka müüdi, et Ida-Viru noori ei huvita, mis nende ümber toimub, ning nad ei taha end puudutavas kaasa rääkida. Narva noorteparlamendi liikmete ja noortekeskuse spetsialistide eestvedamisel toimunud noorte osalusfoorum tõi läinud aasta lõpus üle maakonna kokku rohkem kui 200 koolide õpilasesinduste liiget. Koolis aktiivselt kaasa mõtlev noor on tõenäoliselt aktiivsem ka täiskasvanuna, andes nii panuse oma kodukoha arengusse. Loodetavasti antakse see panus just Ida-Virumaale.

Mitmesugused vestlusringid, sündmused ja töötoad võimaldavad eri linnade ja valdade noortega kohtuda ning kohalikku silmaringi avardada, paremini mõista teise kandi noorte muresid ja rõõme. Aga näiteid on veelgi. Näiteks jäädvustab energiline videostuudio erisuguseid piirkondlikke ja maakonnas toimuvaid sündmusi ning kasvatab jälgijaskonda sotsiaalmeedias.

On äärmiselt oluline, et nii noored ise, lastevanemad, noorsootöötajad kui ka õpetajad julgustaks noori nendest pakutavatest võimalustest kinni haarama, neid ise looma ja neis ka osalema. Usun, et oleme juba praeguseks viinud piirkonna noorsootöö uuele tasemele, seades rohkem kui kunagi varem kesksele kohale noored. Ida-Virumaa linnade ja valdade koostöövalmidus noortele paremate võimaluste loomise nimel on loodetult kõrge, kuid on tähtis, et pilk suunataks kaugemale kui nelja-aastane toetusperiood ning plaane tehtaks perspektiivitundega. Maakonna arendamisel ei jookse me sprinti ega isegi maratoni. Peame arvestama, et meie pingutus ei tohi kunagi lõppeda.

Eesti puhul saab ääremaastumisest rääkida vaid kui vaimsest konstruktsioonist, pidurdavast mõtteviisist, mis saab võrsuda pinnasel, kus on puudu tahtest, hoolivusest ja koostööst. Meeldiv, et Ida-Virumaal neist kolmest omadusest puudust ei ole. Praegused pingutused noorte võimaluste parandamiseks on investeering oma kogukonna arengusse ja jätkusuutlikkusse. See on eesmärk, mille nimel omavalitsused ja riik peavad seljad kokku panema.