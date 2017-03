Filmifond väärib suuremaid panuseid

4. märts 2017

Neli aastat tagasi loodud Viru filmifond on suhteliselt nappidele võimalustele vaatamata suutnud siiski eelnevatel aastatel tuua Ida-Virumaale mitmeid võttegruppe ja nende filmide arv, kus suurem või väiksem jupp on siinkandis üles võetud, ulatub üle kümne.

Siiani on see fond püsinud elus sellesse ideesse uskuva nelja valla ja NPM Silmeti toetusest. Fondi juhtimine ja eestvedamine käib õigupoolest ühiskondlikel alustel. Et haldusreformiga muutuvad omavalitsuste piirid ja muutuvad suure tõenäosusega ka otsustajad, ei ole tumedad varjud Viru filmifondi kohal sugugi animatsioon ega filmitrikk. Küsimus, milleks veel seda meile vaja, ei jää ilmselt kerkimata.

Põhjaranniku arvates väärib aga Viru filmifond märksa suuremate panuste tegemist. Esimesed neli nii-öelda prooviaastat on näidanud, et sel ettevõtmisel on elujõudu. Võttegruppide siiameelitamine annab tööd juurde kohalikele, reklaamib piirkonda ja võib saada arvestatavaks lisaargumendiks ka turistide siiatoomisel, juhul kui siin ülesvõetud filmid pälvivad suuremat menu.

Seepärast tasuks ka siinsetel linnadel ja ettevõtetelgi kaaluda sellesse ettevõtmisesse panustamist. Kui fond muutub tugevamaks, kasvab võime teha rohkem turundustööd ja püüda siia saada ka suuremaid filmitegijaid. Ideaalne variant oleks jõuda kunagi selleni, et Ida-Virumaal hakatakse üles võtma pikemat asukohaga seotud sarja. See tähendaks võttegrupi pidevat kohalolekut, stabiilset tööd filmivõtetega seotud abitöötajatele ja teenindajatele, rääkimata majutus- ja toitlustusäridest ning poodidest.