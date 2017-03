Põhjarannik neljapäeval, 2. märtsil

2. märts 2017

* Põhjarannik kirjutab täna esileheküljel, et kuigi viimastel aastatel on Ida-Virumaal tuleõnnetuste arv stabiliseerunud, jääb ta võrdluses teiste maakondadega selle kurva statistika poolest siiski tagaajaja rolli, mistõttu Ida päästekeskus on käivitanud vahespurdina Narvas ja Kohtla-Järvel erikampaania, kus jagatakse suitsuandureid ning käiakse kodudes tuleohutusnõustamisel.

* Veel saab lugeda, et veebruaris Ida-Virumaad külastanud haridus- ja teadusminister Mailis Reps ütles, et Narva on tundnud huvi gümnaasiumiosa õppekeele erisuse vastu. Seni pole aga ühtegi taotlust laekunud.

“On suur küsimärk, kas Narva koolid suudaksid vastata kõrgendatud nõudmistele, mis oleksid erisuse saamise eelduseks. Kuidas see mõjub lastele? Sellega on ohtlik eksperimenteerida,” sõnas Narva volikogu esimees Aleksandr Jefimov.

* Juba üle kolme aasta kehtiv väljastpoolt Euroopa Liitu, sh Venemaalt, aktsiisivaba kütuse Eestisse vedamise uus kord põhjustab inimestes siiani rahulolematust ja on paljude meelest ka mitmeti tõlgendatav.

Põhjaranniku lugeja Veera Arlan kirjeldab oma vintsutusi Narva tollipunktis Venemaalt Eestisse sisenemisel ning tahab teada, kuidas peaks asi tegelikult käima. “Soovin saada selgitusi, miks tollitöötajad inimesi eksitusse viivad ja tõlgendavad seadusi nii, nagu ise tahavad. Täna tohib ühtemoodi, homme teisiti…”Venemaalt aktsiisivaba kütuse Eestisse toomisel tekib reeglite tõlgendamisel segadust enamasti siis, kui juttu on ühe inimese regulaarsetest piiriületustest eri autodega või eri juhtidest, kes ületavad piiri ühe autoga.