Põhjarannik kolmapäeval, 1. märtsil

1. märts 2017

* Tänane Põhjarannik annab esiküljel teada sellest, et teisipäeval sõlmiti esimene notariaalne tehing, kus Kohtla-Järve korteriühistu Järveküla tee 58 andis ühe kivina tema kaelas rippunud tühja korteri riigile üle.

“Tehing sai tehtud,” ütles ühistu esimees Tamara Abrajeva rõõmsalt. “Nüüd võib meie ühistu palju kergemalt hingata. Palju aastaid rippus see korter meil kivina kaelas.” Märtsis kavatseb ühistu riigile loovutada veel ühe probleemse korteri.

* Kui paljud küsivad, et kui motiveeritud on narvalased eesti keelt õppima, siis keelekümblusmetoodika alusel töötav Narva Vanalinna riigikool loodab suurendada õpilaste vastuvõttu, et ei peaks ühtegi soovijat ukse taha jätma. Lastevanemad pöördusid sellekohase sooviga haridus- ja teadusministeeriumi poole, kellele kool kuulub.

* Veel saab lugeda, et valitsuse ettepanekut liita kaheksa Ida-Viru valda suureks Alutaguse vallaks ei peetud vallajuhtide eilsel ühisarutelul niigi palju tõsiselt võetavaks, et seda oldaks valmis üldse edasi arutama.

“Selge, et peaaegu kõik vallajuhid pidasid seda ettepanekut absurdseks,” rääkis Kohtla vallavolikogu esimees Arno Rossman.Valitsus ei võtnud antud küsimuses kuulda ei regionaalse haldusreformi komisjoni ega omavalitsuste häält, vaid otsustas kabinetivaikuses luua Ida-Virumaale hiigelvalla, mille osad enamuse omavalitsusjuhtide arvates sobivad sama hästi kokku, nagu siga ja kägu.