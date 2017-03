Presidendi külalistele tegid delikatesse Purtse restoran ja Narva kondiitrid

28. veebruar 2017

Presidendi vabariigi aastapäeva vastuvõtu külalistele valmistasid Ida-Virumaalt soolaseid suupisteid Purtse linnuse restoran ja magusaid Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse õpetajad.

Purtse linnuse restorani kokk ja omanik Sigrid Välbe meenutab, et möödunud aasta lõpus sai ta telefonikõne presidendi peakokalt Taigo Leppikult, kes tegi ettepaneku presidendi vastuvõtul suupisteid valmistada.

Austav väljakutse

“Esialgu sain kergekujulise rabanduse, aga veidi toibununa andsin põhimõttelise jah-sõna. Võtsin ühendust meie päästeingli Mihkel Luusiga. Mihkliga koostöös mõtlesimegi välja, mida presidendi külalistele pakkuda. See pole tegelikult väga lihtne, sest mõelda tuleb sellele, et suupisteid kohapeal valmistada eriti aega ei ole. Võimalikult palju tuleb siiski eeltööna ära teha, suupisted peavad olema hästi säilivad. Tuleb mõelda ka sellele, et suupisted võiksid olla erilised, külalised ootavad ju midagi ägedat. Nagu ikka, tähtsustatakse kohalikku toorainet,” räägib Välbe Põhjarannikule.

Nii võetigi ette väike tooraine ringkäik Virumaal. Purtse pakutud menüüs olid suitsukopralihast trühvlid karulauguga, Ingli talu piimast sõir Uljaste soo jõhvikate ja punapeediga, Purtse pruulikoja käsitööõlles marineeritud lamba sisefilee tartar vutimuna ja punase sibula vinegretiga. Suupisteid degustreeriti jaanuari alguses.

Välbe sõnul oli tõeline peavalu tooraine hankimisega. “Kobras ja lamba sisefilee! Lamba sisefilee ei tundu ju nii kättesaamatuna. Aga seda see siiski on, kui mõelda, et vajaliku tooraine kogus oli ca 7 kilo ja ühelt lambalt saab 180-200 g sisefileed! Väike arvutus, kui palju loomi selleks tapma pidi. Kui nüüd loomakaitsjad seda loevad, tuleb sellest muidugi suur jama,” arutleb Välbe.

Samas kinnitab Välbe, et ülejäänud lammas saab samuti kenasti ära kasutatud, midagi ju raisku ei lähe. Ka Purtse kindluse restoranis pakutakse lambaliha ja tegu on ühe tellitavama roaga. Ja tooraine õnnestus hankida.

Kohalik tooraine

Kogu lambaliha kogus tuli Iisakust Lamba ja Roosi talust, piim Purtse linnuse naabritelt Ingli talust, Uljaste soo jõhvikad korjas Purtse tubli kalamehe Üllar Rego ema, punapeedi kasvatas Välbe enda ema, kopraliha saadi kohaliku hinnatud jahimehe Kalle Kohvri kaudu, kuivatatud karulauk ja lilleõied kaunistamiseks Lahemaalt Karepa ravimtaimetalust. Õlu, millega lambaliha marineeriti, ja sõiras olevad linnased tulid Purtse pruulikojast.

Sellel aastal valmistasid presidendi vastuvõtuks suupisted seitse kokka eri ettevõtetest. Põhimõte oli, et oleks esindatud võimalikult palju Eesti eri paiku ja inimesi. Purtse kindlus valmistas kokku 1700 suupistet. Ettevalmistused kestsid ligi neli päeva ja Purtse linnuse restorani omanikel Välbel ja Janner Eskoril olid abiks Mihkel Luus ja Žanna Dmitrjeva, kes on mullu Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse (IVKHK) lõpetanutest koka eriala parim lõpetaja ja töötanud Purtses juba ligi poolteist aastat.

Magusaid suupisteid valmistasid Ida-Virumaalt IVKHK kutseõpetajad Anna Tultseva, Taimo Tamm ja Dmitri Filippov.

24. veebruaril Estonia kontserdisaalis oli suupistete serveerimise ettevalmistamiseks umbes kuus tundi. Iga peakokk pakkus külastajatele oma suupisteid ise. Suupisteid pakuti kokku 14 000 soolast ja 4000 magusat.