Käitumine, mis kahjustab konkurentsi

28. veebruar 2017

Kogu veebruarikuu on Jõhvis vaieldud selle üle, kas see, et vallavalitsus kinnitas uued prügiveo hinnad ettevõtja küsitud ulatuses, on ikka õigustatud või mitte. Hinnahüpe, millega valla juhtkond kulmugi kergitamata nõustus, on pretsedenditult suur. Ja kuigi vallavalitsus väidab, et enne otsuse langetamist tehti hinnatõusu taotlusele põhjalik analüüs, räägivad faktid hoopis teist keelt.

Rahvakoosolekul esitas abivallavanem argumente, mis on kokku pandud Ekoviri kontoris, ning ka need ei ole veenvad.

Tegelikult on ju asi lihtne: kui ettevõte otsustab jäätmeveo avalikul konkursil osaleda, peab ta oma pakkumises arvestama ka võimalike muutustega. Mis viga on nii konkursse võita, kui kõigepealt kõrvaldad konkurendid ülimadala hinnaga ja siis asud hinda tõstma. Ja mitte protsendi või paari võrra, vaid ikka korraliku hüppega.

Et jäätmevedaja argumendid on nõrgad, kinnitavad ka teiste omavalitsuste otsused mitte kinnitada küsitud hinda, vaid kooskõlastada oluliselt madalam hinnatõus. Toila vald aga keeldus üldse hinda tõstmast, viidates asjaolule, et vald ei puutu sellesse, kui prügila jäätmevedaja jaoks hinda tõstab.

Juhtumid, kus hankeid võideti ülimadala hinnaga, hiljem aga öeldi, et sellega ei tulda toime, olid veel mõned aastad tagasi sageli ka ehitushangetel sagedased. Nüüd on seda oluliselt vähem.

Praegusel juhul võib aga väita sedagi, et jäätmevedaja äriplaan oligi selline, mis eeldas talle sobiva hinna kehtestamist pärast hangete võitu eri omavalitsustes. Seda aga ei tohiks sallida, sest säärane käitumine kahjustab konkurentsi ning selle kaudu ka tarbijate huve.