Põhjarannik teisipäeval, 28. veebruaril

* Tänane Põhjarannik kirjutab, et hulk Jõhvi korteriühistuid vaidlustas jäätmeveo hinna järsu tõusu kehtestanud vallavalitsuse korralduse, taotledes selle täitmise peatamist vaide menetlemise ajaks ning järgmise sammuna korralduse kehtetuks tunnistamist.

24. jaanuaril andis Jõhvi vallavalitsus korraldatud jäätmeveoga tegeleva OÜ Ekovir soovile vastu tulles korralduse, millega 1. märtsist tõuseb prügiveo hind vallas 75,9%.

Saabunud vaideid hakatakse arutama ning vallavalitsuse tänasel istungil otsustatakse, mismoodi edasi toimida

* Veel saab lugeda, et presidendi vabariigi aastapäeva vastuvõtu külalistele valmistasid Ida-Virumaalt soolaseid suupisteid Purtse linnuse restoran ja magusaid Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse õpetajad.

“Esialgu sain kergekujulise rabanduse, aga veidi toibununa andsin põhimõttelise jah-sõna. Võtsin ühendust meie päästeingli Mihkel Luusiga. Mihkliga koostöös mõtlesimegi välja, mida presidendi külalistele pakkuda. See pole tegelikult väga lihtne, sest mõelda tuleb sellele, et suupisteid kohapeal valmistada eriti aega ei ole.” räägib Purtse linnuse restorani kokk ja omanik Sigrid Välbe.

* Geograaf Mait Sepp leiab arvamusküljel haldusreformist kirjutades, et ükskõik kuidas neid piire praegu tõmmatakse, on need ajutised.”Ma arvan, et arengute loogika liigub selles suunas, et paarikümne aasta pärast jäävad meil niikuinii omavalitsustasemeteks maakond ja linnad. Ent kogu selle lõa otsast lahti lastud ja nüüd jälle suukorvistatud haldusreformi häda on see, kuidas selle tegijad ei mõista, et kaardil omatahtsi piire kududes ei mängita ainult poliitika, majanduse, klannide ja parteide mõjuvõimudega, vaid sõna otseses mõttes inimeste saatusega.”