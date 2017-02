Põhjarannik neljapäeval, 23. veebruaril

23. veebruar 2017

* Tänase Põhjaranniku esiküljel on lugu sellest, kuidas Kohtla-Järve Järve vene gümnaasiumi õpilased naasid esmaspäeval telemängu “Me armastame Eestit” salvestuselt avastusega, et päriselus kõneldav eesti keel erineb õpiku omast ja sellest arusaamine nõuab pingutust. Eesti keele õpetaja Erika Koppel märkis, et see ongi väljasõitude eesmärk. “Tahan, et nad kuuleksid teistsugust eesti keelt kui tunnis. Minu arvates on see saade vene noortele väga hea. Nad kuulevad eesti keelt, näevad tuntud inimesi ja saavad Eesti kohta väga palju teada. .”

* Ida-Virumaa tunnustas eile oma parimaid. Maavanem Andres Noormägi andis 13 idavirulasele üle maakonna teenetemärgi. Ida-Viru aasta tegijaks aga valiti tuntud džässmuusik, festivali JazzTime ja samanimelise džässiklubi eestvedaja ja Sillamäe muusikakooli direktor Vladimir Võssotski. Temaga on tänases Põhjarannik ka pikem usutlus. Võssotski ütleb, et ei tohi olla individualist, vaid tuleks mõelda, et kui panustad ühiskonda, saab see ühiskond paremaks ja rikkamaks ning lõpuks saab su enda elu parem.

* Tänases Põhjaranniku on ka lugu paksitanlase Yar Muhammadiga, kelle tõid kuue aasta eest Eestisse doktoriõpingud. Selle kohta, miks ta siis pidama on jäänud, ütleb ta ise: “Sain Eestis hea hariduse ja tahan ühiskonnale midagi tagasi anda.” Nüüd kustutabki ta oma tänuvõlga infotehnoloogia lektorina Tartu Ülikooli Narva kolledžis.

* Põhjarannikust leiab ka põhjaliku ülevaate Eesti Vabariigi aastapäev tähistamise üritustest Ida-Virumaa eri paigus. Esimesena Eestis kerkib vabariigi sünnipäeval sinimustvalge kell 7.18 Narvas Hermanni linnuses toimuval tseremoonial. Kõige enam inimesi on viimastel aastatel kokku toonud aga varahommikune lipuheiskamine pankrannikul Valaste joa juures.