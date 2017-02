Valitsus paneb Kiviõli vallale nimeks Lüganuse

23. veebruar 2017

Kui valitsuse ettepanek Lüganuse liitmiseks Sonda ja Kivõliga oli ettearvatav, siis ettepaneku sisu, millega sai Kiviõli vallast Lüganuse vald, oli kõigile osapooltele ootamatu.

“Poleks oodanud, et demokraatia on Eestist otsa saanud,” oli Sonda vallavanemale Andrea Eichele arusaamatu, miks omavalitsuste kokkulepitud korra järgi hääletamise teel selgunud nimi valitsusele ei sobinud.

Valesti valitud soovitus

Uue omavalitsuse nimi, milles ei suudetud ühinemisläbirääkimiste laua taga kokku leppida, valiti välja salajase hääletamise tulemusena omavalitsuste volikogudes. Selleks, et otsuses ei hakkaks domineerima suurim omavalitsus, pandi paika valem, mille kohaselt oli Sonda volikogu liikme häälel suurem kaal kui Kiviõli või Lüganuse omal. Valimise tulemusena jäi Lüganuse ees võitjaks Kiviõli, mis omakorda oli üheks põhjuseks, miks Lüganuse läbirääkimistest loobus.

Kiviõli linnapea Nikolai Vojeikini sõnul oli kohanimenõukogul terve hulk soovitusi, millest esimene oli küll ajaloolise nime kasutamine. Teine aga just keskuse nime kasutamine ning kuna Kiviõlist saab uue omavalitsuse keskus, ei ole valik kuidagi nende soovitustega vastuolus. “Tunne on aga selline, nagu me oleksime midagi valesti teinud. Valitsus võiks siinkohal tegelda siiski Lüganuse kui seaduse mittetäitjaga, mitte nendega, kes kõik ette antud korra järgi korrektselt on teinud,” tõdes ta.

Ka Mihhail Korbi edastatud valitsuse ettepanekus viidatakse nimeküsimusele kui soovitusele. “Kohanimenõukogu soovitab moodustuva omavalitsuse nimeks Lüganuse valda kui ajaloolist kihelkonnanime. Lüganuse kihelkond hõlmab kõigi ühinejate territooriume. Kiviõli on võrreldes Lüganusega väga uus asulanimi ning saanud nimetuse aktsiaseltsi järgi. Nimi ei ole kunagi tähistanud laiemat piirkonda,” seisab ettepanekus.

Kas ja kuidas juba ühinevad omavalitsused sellele ettepanekule reageerivad, otsustatakse varsti kogunevas juhtkomisjonis. “Ilmselt infopunktina tuleb see arutusele ka meie volikogus ja siis teame, kas ja mida me teeme. Kas protestime või mitte,” lisas Vojeikin.

Inimeste nörritamine

Sonda vallavanema sõnul pole ootamatu mitte ainult nimeküsimus, vaid kogu ettepaneku sisu, millega tuleb kogu ühinemislepe uuesti avada, korraldada uus küsitlus, saata leping uuesti avalikustamisele. “Sisuliselt tuleb kogu töö, mis aastaga tehtud, üle teha ja seda ühe kvartali jooksul,” tõdes ta.

Kõige arusaamatum on uue rahvahääletuse korraldamine, mis ühelt poolt nõuab raha, teisalt tundub juba meelt avaldamas käinud inimeste nörritamisena. “Inimesed ei tule välja oma arvamust avaldama või kui tulevad, siis ilmselt tekitab selline asi neis pahameelt ja pigem hääletatakse siis ühinemise vastu,” ütles ta, tõdedes, et eelmise küsitlusega oli Sondas ühinemise vastu olijaid paari inimese võrra rohkem kui pooldajaid.

Uue küsitluse korraldamine tuleks katta ühinemisrahast. “Miks me peaksime seda raha kulutama asjade peale, mis on juba tehtud?” küsis ta.

Kõige keerulisemaks teeb olukorra see, et kui rahvaküsitlus tuleb korraldada aprillis, siis Lüganuse peab oma vastuse esitama alles mais. “Ja kui ta ei ole ikka nõus liituma?” ei saanud Eiche sellisest asjade korraldamisest aru.

Nimi sisu ei muuda

Lüganuse vallavanema Viktor Rauami sõnul oli ühelt poolt nimekomisjoni seisukoht kasutada Lüganuse nime ette aimatav. Ootamatu oli aga see, et valitsus just sellise ettepaneku tegi.

Ehkki Lüganuse eelmise aasta lõpus läbirääkimiste laua tagant püsti tõustes viitas paljuski nimeküsimuse ebasoodsale lahendusele, tõdes Rauam, et nimi pole kaugelt mitte oluline. Tähtis on siiski sisu. Kuna see muutunud pole, ei ole nimeküsimus ka Lüganuse suhtumist liitumisse muutnud.

“Samas saan ma rääkida ikka ainult isiklikust seisukohast, sest volikogu arutab küsimust kolmapäeval,” lisas ta.