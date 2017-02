Põhjarannik kolmapäeval, 22. veebruaril

* Tänane Põhjarannik annab põhjaliku ülevaate sellest, mis juhtub Uus-Kiviõli kavandatava kaevandusega nüüd, kui riigikohus tühistas seal Enefit Kaevandustele väljastatud kaeveloa. Aastaid miilanud vaidlus jõudis lõpuks kohtulahendini, mis nörritab riiklikku energiahiidu, kuid rõõmustab konkurente. “On kiiduväärt, et riigikohtu otsus kinnitas fakti, et Enefitile kaevandamisluba andes eelistati riigiettevõtet õigusvastaselt,” ütles VKG juhatuse esimees Ahti Asmann.

* Teine suurem konflikt, millest Põhjarannik täna kirjutab, on samuti seotud Kiviõli piirkonnaga. Kui valitsuse ettepanek Lüganuse liitmiseks Sonda ja Kivõliga oli ettearvatav, siis ettepaneku sisu, millega sai Kiviõli vallast Lüganuse vald, oli kõigile osapooltele ootamatu.

“Poleks oodanud, et demokraatia on Eestist otsa saanud,” oli Sonda vallavanemale Andrea Eichele arusaamatu, miks omavalitsuste kokkulepitud korra järgi hääletamise teel selgunud nimi valitsusele ei sobinud.

* Põhjaranniku peatoimetaja Erik Gamzejev kirjutab arvamusloos, et aina piinlikumaks muutuvale verbaalsele mõõkade täristamisele sisekaitseakadeemia kolimise pooldajate ja vastaste vahel saaks lõpuvilet puhuda üks mees − peaminister Jüri Ratas. Kui peaminister ei räägiks sel teemal ümmargust juttu erisugustest aspektidest ja alternatiividest, vaid ütleks otsekoheselt, et jah, me teeme seda, sest oleme koalitsioonilepingus selles kokku leppinud ja meil on kombeks sõna pidada, siis ei oleks eriti põhjust üles kütta lootust, et äkki ei ehitatagi sisekaitseakadeemia uut õppekompleksi Narva.

Mida kauem peaminister väga selge sõnumi väljaütlemist edasi lükkab, seda kauem kestab avalikkuses hüsteeriliseks kiskuv madin, mis teeb karuteene Ida-Virumaale − halvustades seda piirkonda ja inimesi.