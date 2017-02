Olgem valvsad, kelmid tegutsevad!

22. veebruar 2017

Viru ringkonnaprokuratuuri Narva osakonna menetluses on 42 kriminaalasja, mis on alustatud kas kelmuse või internetikelmuse kahtluse põhjal. Neid juhtumeid registreeritakse jätkuvalt palju nii Ida-Virumaal kui ka mujal Eestis ning kahjuks on see tendents kasvav. 2016. aastal registreeriti Ida-Virumaal 94 arvutikelmust.

Viru ringkonnaprokuratuur saatis eelmise aasta detsembris Viru maakohtu Narva kohtumajja mahuka kriminaalasja, kus süüdistus kelmuste toimepanemises on esitatud neljale inimesele, kellest üks viibib ka vahi all. Süüdistuse kohaselt panid nad ajavahemikul 2012.-2015. aastani üksinda või grupis toime kelmusi ning arvutikelmusi, mis seisnesid selles, et telliti järelmaksuga kaupu ning võeti kannatanute nimel kiirlaene, kasutades kas nende isikuandmeid või saades ligipääsu nende pangakontodele.

Selliste kuritegude toimepanijad, saades oma valdusesse ohvrite dokumente − ID-kaarte ja ka elamislube −, taotlevad kannatanute isiklikke andmeid kasutades laenufirmadelt laene või ostavad nende nimel järelmaksuga kaupu. Kelmid täidavad kannatanu andmeid sisestades laenutaotlused või kaupade tellimused internetis või esitavad taotlused/tellimused telefoni teel ning kasutavad hiljem laenude/kaupade kättesaamiseks kannatanu dokumente. Dokumente saadakse kas varguste/röövimiste tulemusena või kasutatakse inimeste kaotatud dokumente.

Samuti kasutatakse ära olukorda, et Ida-Virumaal on suur töötute hulk, ja pakutakse inimestele võimalust teenida ning palutakse luba kasutada nende pangakontot. Sel juhul selgitatakse ohvrile, et kuna pakkuja enda konto on arestitud, siis on vajalik kas maksude või võla tagastamiseks, töötasuna või muul moel saadava raha ülekandmine muule kontole. Inimene viiakse eksitusse, et raha teenimiseks on vaja allkirjastada dokumente postkontoris, ning pärast seda palutakse kannatanul kontole laekunud raha välja võtta.

Tegelikkuses on postkontoris allkirjastamine vajalik isiku identifitseerimiseks, rahuldamaks laenutaotlust, mille kelmid on inimese teadmata tema nimel esitanud. Kuna postkontoris allkirjastatavad dokumendid on enamasti eestikeelsed ning kelmid valivad oma ohvriteks vene keelt kõnelevad inimesed ja esitavad väga veenvalt oma versiooni, milliste dokumentidega on tegemist, tuleb ohvritele hiljem suure üllatusena, et nende nimel on laenu võetud.

Samuti on Ida-Virumaal levinud selline trend, et ühise alkohoolsete jookide pruukimise ajal hangitakse pettuse teel kannatanute pangakaarte ja PIN-koode ning võetakse kannatanute nõusolekuta nende arvelt ära kogu pangakontol olev raha.

Prokuratuur tuletab meelde, et vältimaks olukordi, kus teie andmeid võidakse kuritarvitada, ei tohi kõrvalistele isikutele anda oma dokumente, pangakaarte ega nende PIN-koode. Samuti ei tohi kergekäeliselt lubada teistel inimestel kasutada oma pangakontot ning alati tuleb kontrollida, millistele dokumentidele allkiri antakse.

Pangakaardi kaotamisel tuleb sellest kohe panka teavitada ning kaart sulgeda. Isikut tõendavate dokumentide varguse või kaotamise puhul tuleb samuti kohe politsei poole pöörduda.