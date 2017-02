Mannima tahab Tartu maratonil olla peategelaste seas

22. veebruar 2017

Pühapäeval Otepääl toimunud maailma karika etapil 10 km klassikasõidus 53. koha saanud Tatjana Mannima võttis seda võistlust kui peaproovi pühapäeval toimuvaks Tartu maratoniks.

Kuigi sõidu ülekaalukalt võitnud Norra suusatähele Marit Björgenile kogunes mitme aasta järel taas tavadistantsidel maailma tippudega võistelnud Mannimal 10 km peale kaotust viis minutit, ei olnud ta tulemuse üle sugugi pettunud. “Otepää raskel rajal läksid vahed suureks. Mina tegin oma tasemel sõidu ära. Kuid 10 kilomeetris maailma parematega sammu pidamiseks napib mul särtsu ja kiirust. Olen maratonideks treenides harjunud pigem pikema sõidu ja veidi rahulikuma tempoga,” rääkis ta.

Kuna eeloleval nädalavahetusel toimuv Tartu maraton, mis läheb ka 7etapilise FIS Worldloppet Cupi sarja arvestusse, sõidetakse tänavu lumenappuse tõttu Tehvandi suusastaadioni ümbruses kõigest 6 km ringil, oli maailma karika etapil osalemine Mannimale ka väga hea viimane ettevalmistus. “Sain üle pika aja end sel rajal, kus olen nii palju trenni teinud, võistlusolukorras proovile panna. Hea tunde andis juba ainuüksi see, et nii palju inimesi oli raja ääres ergutamas,” sõnas ta.

Maratoniringil ei ole võrreldes MK rajaga kõige rängemaid tõuse: Tehvandit ja Püksisäärt. Kuid väiksemaid tõuse ja laskumisi on mitu. “Sellisel ringil maratoni sõita on minule uus kogemus. Vaatasin rada tutvustavat videot − keerutamist ja järske pöördeid on päris palju,” rääkis ta, lisades, et eriti ettevaatlik tuleb olla laskumistel, sest tõenäoliselt tuleb mööduda ka paljudest aeglasemalt sõitvatest ringiga mahajääjatest.

Viimane Wordloppeti maraton läks Mannimal kepi purunemise nahka. Tal tuli kolm kilomeetrit ühe kepiga sõita ja sel ajal kadus liidrigrupp silmist. “Otepääl on loodetavasti abilised iga kilomeetri järel raja ääres,” muigas ta.

Tartu maratonile peaksid Mannima teada tulema ka kõik tema põhikonkurendid. Et tänavustel esimestel maratonidel jäid Mannima tulemused terviseprobleemide tõttu loodetust kehvemaks, on ta praegu Wordloppeti sarjas üldarvestuses neljas ja üldvõidu püüdmine järelejäänud kolme maratoniga muutunud pigem teoreetiliseks. “Esikolmikusse pääsemise eest hakkan aga kindlasti võitlema,” sõnas Kiviõli suusataja, kes jääb praegu kolmandal kohal olevast šveitslannast Rahel Imoberdorfist maha vaid 6 punktiga. Võit Tartu maratonil tähendaks aga näiteks 100 punkti lisandumist.

Kohe pärast Tartu maratoni suundub Mannima Soome, kus Lahtis toimuvad suusatamise maailmameistrivõistlused. Seal on tal kavas kaasa teha teatesõidus ja 30 km vabastiili ühistardist sõidust. “Ma ei sea seal eesmärgiks mingit kohta. Tahan sõita lihtsalt võimalikult hästi oma võimete kohaselt. Eks siis näe, milline koht tuleb,” ütles tänavu jaanuaris 37aastaseks saanud Mannima, kes on enda sõnul tõusmas taas päris heasse hoogu ja kellel kuu aega tagasi kimbutanud terviseprobleemid on jäänud selja taha.